In oltre nove casi su dieci, le tasse e i contributi versati dalle famiglie dei lavoratori dipendenti vengono dedotti direttamente dalla busta paga lorda o inclusi nell’acquisto di beni e servizi. Si tratta di imposte trattenute “alla fonte” (come Irpef o contributi Inps) oppure di tasse “nascoste” (ad esempio Iva, accise, contributi al Servizio Sanitario Nazionale attraverso l’Rc auto, imposta sull’Rc auto, canone Rai).

Solo in meno di un caso su dieci, il pagamento avviene tramite contanti, transazioni online o sportelli bancari/postali. Secondo una stima della Cgia per il 2025, il peso fiscale complessivo che grava su una famiglia tipo, composta da due lavoratori dipendenti con un figlio a carico, ammonta a 20.231 euro.

Il gettito derivante dalle tasse prelevate direttamente “alla fonte” è stimato in 12.504 euro, pari al 61,8% del totale. A queste si aggiungono le imposte “nascoste”, che incidono per altri 7.087 euro (35%). In definitiva, la somma tolta dalla busta paga lorda dei due coniugi raggiunge 19.591 euro, ovvero il 96,8% del totale fiscale annuale, mentre le rimanenti tasse (come bollo auto e Tari) ammontano a circa 640 euro all’anno, rappresentando poco più del 3% del prelievo complessivo.

Per la Cgia, il sistema di tassazione con il sostituto d’imposta genera un rapporto fiscale tra Stato e lavoratori dipendenti ben differente rispetto a quello degli autonomi, che sono chiamati a versare consapevolmente la maggior parte del carico fiscale. Questa dinamica alimenta una maggiore insofferenza verso le tasse proprio nel “popolo delle partite Iva”, rispetto ai lavoratori dipendenti.

L’Irpef incide per circa il 30% sulle entrate fiscali complessive. Ciò significa che il restante 70% del gettito fiscale è associabile a tutti i contribuenti italiani, che in totale sono 42,5 milioni: tra questi 23,8 milioni sono lavoratori dipendenti, 14,5 milioni pensionati, 1,6 milioni lavoratori autonomi e altri 1,6 milioni percepiscono redditi da affitti, terreni o titoli del Tesoro.

Le aree con il maggior numero di contribuenti Irpef sono rappresentate da Roma, che conta 2,9 milioni di contribuenti (di cui 105.000 autonomi), seguita da Milano con 2,5 milioni (96.260 autonomi) e Torino con 1,6 milioni (62.000 autonomi).

Confronto internazionale sulla pressione fiscale

Nel 2024, la pressione fiscale dei principali paesi europei mostra valori elevati: in Danimarca raggiunge il 45,4% del Pil, in Francia il 45,2%, in Belgio il 45,1%, in Austria il 44,8% e in Lussemburgo il 43%.

All’interno dell’Unione Europea, l’Italia si posiziona al sesto posto con un tasso di pressione fiscale pari al 42,6% del Pil. Tra i principali competitor commerciali, solo la Francia presenta un carico fiscale superiore, mentre la Germania registra un valore inferiore del 1,8% al 40,8%, e la Spagna del 5,4% al 37,2%. La media europea si attesta al 40,4%, dunque il carico fiscale italiano supera di 2,2 punti percentuali la media comunitaria.