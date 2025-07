Capalbio Libri, il Festival sul “piacere di leggere”, si prepara per la sua XIX edizione. Dal oggi al 5 agosto, Piazza dei Pini, ribattezzata “Terrazza Capalbio Libri”, ospiterà oltre 20 appuntamenti con giornalisti di fama, finalisti di prestigiosi premi letterari e volti televisivi.

Un Palco tra Libri e Mare

La Terrazza Capalbio Libri, una location all’aperto che affaccia sul mare, è pronta ad accogliere il pubblico per una serie di incontri che celebrano la lettura. La rassegna, giunta alla sua diciannovesima edizione, si conferma un appuntamento di rilievo nel panorama culturale italiano.

Il Ricco Programma: Tra Anteprime e Serate Speciali

Si parte con un’anteprima stasera alle 19:30: Giuseppe Cerasa presenterà il suo Sipario siciliano. Storie di donne, passioni, segreti, mafia ed eroi senza gloria (Aragno), dialogando con Fabrizio Roncone. Conduce Marianna Rizzini, con letture di Marta Mondelli.

La serata inaugurale di lunedì 28 luglio alle 19:30 vedrà protagonista Teresa Ciabatti con Donnaregina (Mondadori), affiancata da Elisabetta Mondello. Eugenio Murrali condurrà l’incontro, con letture di Giovanni Ardizzone. Alle 21:30, Donato Bendicenti presenterà Al centro della tempesta. L’Europa tra ordine mondiale e disordine global (RaiLibri – LUISS University Press), con Francesco Boccia e Giorgio Mulè, sotto la conduzione di Laura Cannavò e letture di Maddalena Maggi.

Il martedì 29 luglio alle 19:30, Annalisa Bruchi presenterà Ricchi o poveri? Manuale di sopravvivenza economica (Rai Libri), scritto con Carlo D’Ippoliti, insieme ad Aldo Cazzullo e Luigi Gubitosi, condotti da Denise Pardo. Maddalena Maggi leggerà alcuni brani. La serata si chiuderà alle 21:30 con “Tradizioni in movimento”, uno spettacolo di musica e danza che vedrà la Compagnia Teatro del Mediterraneo e i Trillanti Trio esplorare i ritmi del Centro e Sud Italia.

Mercoledì 30 luglio, alle 19:30, Giulia Ligresti presenterà Niente è come sembra. La mia storia: la forza della verità (Piemme), intervistata da Hoara Borselli. Alle 21:30, Fabrizio Ferri dialogherà con Michela Tamburrino sul suo Fin qui. Fotografia di una vita (Rizzoli), con letture di Stefano Goracci.

Giovedì 31 luglio, alle 19:30, Alessandra Arachi presenterà Lunatica. Storia di una mente bipolare (Solferino), con Gabriele Sani e Maria Latella. Alle 21:30, Stefano Feltri discuterà di Il nemico. Elon Musk e l’assalto al tecnocapitalismo e alla democrazia (UTET) con Carlo Bastasin e Alberto Pratesi.

Venerdì 1° agosto, alle 19:30, Giorgio La Malfa presenterà Cuccia e il segreto di Mediobanca (Feltrinelli). Alle 21:30, Luigi Contu dialogherà con Guido Accornero e Andrea Vianello su Domani sarà tardi. Il 25 aprile di un fascista salvato dai partigiani (Solferino).

Sabato 2 agosto, alle 21:30, Isabella Casali di Monticelli presenterà Giardini come me. Guida per i creatori di giardini (Edizioni La Lepre), con Rossella Sleiter e Giuppi Pietromarchi e letture di Edoardo Purgatori.

Domenica 3 agosto, alle 19:30, Mirella Serri presenterà Nero indelebile. Le radici oscure della nuova destra italiana (Longanesi), intervistata da Bruno Manfellotto. Letture di Stefano Goracci. Alle 21:30, Stefano Zenni terrà una “Lezione di Jazz” dal suo libro Storia del jazz. Una prospettiva globale (Quodlibet Chorus), con letture di Marta Mondelli.

Lunedì 4 agosto, alle 19:30, Maria Enrica Puoti presenterà Il pretore è una donna! Dieci anni al fianco della cittadinanza (Kairòs), con Giorgio La Malfa e Marina Caffiero. Letture di Giulia Nervi. Alle 21:30, Eugenio Giani dialogherà con lo storico Mauro Canali sul suo Pietro Leopoldo. Il granduca delle riforme (Giunti), condotto da Sergio Rizzo.

Il festival si concluderà martedì 5 agosto alle 21:30 con Giulio Napolitano che presenterà Il mondo sulle spalle. Una storia famigliare e politica (Mondadori), con Bruno Manfellotto e Barbara Gubellini, e letture di Irene Grazioli Fabiani.

Capalbio OFF: Un’Espansione del Festival

Quest’anno, il festival introduce Capalbio OFF, un evento speciale che si terrà domenica 27 luglio alle 19:30 a bordo piscina dell’Hotel Valle del Buttero. Marta Mondelli presenterà La moglie del cieco (La Vita Felice), con la conduzione di Michela Tamburrino. Alle 21:30, Michele Sabatini, figura storica del team di Capalbio Libri, presenterà Una bellezza asciutta (Bertoni Editore), una raccolta di poesie, dialogando con Michela Tamburrino.

Voci del Festival

Le letture degli eventi saranno affidate a un talentuoso gruppo di voci, tra cui Marta Mondelli, Maddalena Maggi, Stefano Goracci, Marialetizia Cannas, Irene Grazioli Fabiani, Giulia Nervi, Edoardo Purgatori, Giovanni Ardizzone e Michela Tamburrino.

L’illustrazione di questa edizione, sotto la direzione artistica di Piero Zagami, è opera di Fiamma Degl’Innocenti, designer e artista multidisciplinare fiorentina che esplora temi complessi e le relazioni umane attraverso forme, parole, colori e pattern.

Andrea Zagami, direttore del Festival, ha dichiarato: “Siamo ai 19 anni di Capalbio libri, proiettati già verso la XX edizione. Da direttore conto anni di libri, incontri, partecipazione e autentica passione. Annuncio, grato, la partecipazione di autori della saggistica italiana che il pubblico segue e ama con partecipazione. Capalbio libri è reso possibile grazie al ruolo di Istituzioni ed aziende che ci sostengono per realizzare una manifestazione in continua crescita.”

Il Sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini, ha commentato: “La rassegna non è solo un appuntamento di altissimo profilo che qualifica il nostro territorio e pone al centro dell’attenzione i libri, ma anche un elemento di forte richiamo che evidenzia il legame tra Capalbio e la lettura. Nel nostro territorio, un’area che si fregia del titolo ‘Città che legge’ e che vanta una biblioteca rinnovata e dinamica, la lettura e il piacere che ne deriva vengono profondamente esaltati, declinandosi non solo nei libri, ma anche per esempio nelle sceneggiature, come nel caso del Capalbio film festival. Grazie al grande lavoro di Andrea Zagami e dei suoi collaboratori, nonché alla collaborazione del nostro Comune con l’assessore alla Cultura Patrizia Puccini che si spende in prima persona, offriamo una nuova edizione suggestiva e capace di favorire la riflessione e il dialogo, cogliendo l’occasione per ribadire quanto sia importante leggere, accrescere lo spirito critico e rafforzare così la libertà dei cittadini.”