I partecipanti alla pastasciutta antifascista di San Nazario sono rimasti più volte sorpresi quando, verso tarda serata, si è presentato tra i loro tavoli Elio Germano. La presenza di un artista premiato con sei David di Donatello nel cuore della Valbrenta è un evento destinato a restare nella memoria collettiva del paese. Non si è trattato però di un momento di finzione: Germano è stato infatti l’ospite d’onore dell’evento organizzato venerdì 25 luglio, grazie a un’iniziativa della consigliera regionale del Partito Democratico, Chiara Luisetto.

Chiara Luisetto racconta con un sorriso l’occasione: «Avevo visto che ieri sera portava il suo spettacolo “Il sogno di una cosa” all’Operaestate Festival di Bassano. Gli ho scritto un messaggio circa una settimana fa e non credevo mi rispondesse. Invece mi ha detto che sarebbe venuto dopo la sua esibizione». Circa duecento persone hanno partecipato all’iniziativa, scattando foto con l’attore e confrontandosi apertamente con lui. «Elio è una persona estremamente disponibile, non si è sottratto a nessuno».

La sua presenza, seppur sorprendente, non è casuale. Germano ha spesso manifestato i suoi orientamenti politici, oltre che per le sue scelte artistiche, come quando ha interpretato il segretario del Partito Comunista Italiano, Enrico Berlinguer, nel film “Berlinguer – La grande ambizione”. Luisetto sottolinea: «È un uomo che ha sempre espresso chiaramente la sua posizione, che non è legata a un partito, ma alla memoria partigiana». I due hanno discusso della complessa situazione internazionale, focalizzandosi in particolare sugli sviluppi a Gaza e sull’importanza della necessità di resistere.

Inoltre, Elio Germano è noto anche per la sua attività teatrale: nel 2008 ha portato in scena lo spettacolo “Verona, caput fasci”, che racconta un episodio del 1995 accaduto proprio a Verona. In quell’anno, il consiglio comunale prese l’impegno a «non deliberare provvedimenti che equiparassero i diritti delle coppie omosessuali a quelli delle famiglie “naturali”», contravvenendo in modo netto a una risoluzione del Parlamento Europeo approvata l’anno precedente. Questa mozione, insieme ad altre due dal contenuto omofobo, è stata infine abrogata nel 2022.

Chiara Luisetto ha concluso riflettendo su quanto sia complesso promuovere in questa regione idee di pace e di Resistenza, con un chiaro richiamo a valori di sinistra, che negli ultimi tempi faticano ad affermarsi. «Abbiamo discusso di quanto sia difficile portare avanti questi ideali oggi in Veneto, dove solcheranno strade diverse da quelle in cui spesso si avverte il bisogno di riaffermare quelle stesse idee».