L’estate 2025 porterà cambiamenti significativi per chi sceglie di viaggiare in aereo, con nuove regole che interesseranno i passeggeri negli aeroporti italiani ed europei. Queste misure puntano a rendere più agevole il processo di imbarco, ma suscitano anche alcune perplessità.

La prima novità riguarda i controlli di sicurezza: recentemente, l’ENAC ha eliminato l’obbligo di mostrare il documento d’identità insieme alla carta d’imbarco presso i gate aeroportuali. Di conseguenza, durante l’estate non sarà più necessario presentare passaporto o carta d’identità agli addetti delle compagnie aeree per salire a bordo. Questa modifica dovrebbe contribuire a snellire le procedure e accelerare le operazioni negli aeroporti.

Un’altra innovazione, entrata in vigore sabato 26 luglio, riguarda il trasporto di liquidi nel bagaglio a mano: sarà possibile portare confezioni di liquidi superiori ai 100 ml senza doverle estrarre dal trolley per i controlli di sicurezza, né imbarcarle in stiva. Ciò è reso possibile grazie all’adozione di scanner di nuova generazione, capaci di analizzare con precisione il contenuto dei bagagli.

Quest’estate ci sono anche novità per i passeggeri che viaggiano con animali domestici. Secondo una delibera dell’ENAC di maggio, sarà consentito portare in cabina animali di peso superiore agli 8-10 kg, purché trasportati in appositi mezzi idonei, assicurati al sedile e posti vicino al finestrino.

Criticità e dubbi sulle nuove regole

Tuttavia, queste novità non sono esenti da criticità. La possibilità di trasportare liquidi oltre i 100 ml si applica solo negli aeroporti dotati dei nuovi scanner: in Italia, ciò vale per Milano Malpensa, Linate, Roma Fiumicino, Bergamo, Catania, Bologna e Torino. Questo comporta il rischio che chi transita o ritorna da aeroporti senza questi dispositivi sia costretto ad imbarcare il bagaglio a mano o a rinunciare a creme, profumi, vini e altri liquidi ai controlli.

Riguardo agli animali domestici, la misura si basa su criteri volontari e la decisione finale spetterà a ogni singola compagnia aerea, che potrà applicare tariffe differenziate o continuare a proibire la presenza in cabina di cani e gatti di grossa taglia, limitando cosi la libertà di scelta dei viaggiatori.

Infine, i controlli di sicurezza relativi alla verifica del documento d’identità al gate sembrano essere gestiti in modo non uniforme negli aeroporti italiani. Questo solleva preoccupazioni sulla sicurezza, poiché tali disposizioni potrebbero permettere a un passeggero di imbarcarsi con una carta d’imbarco non corrispondente alla propria identità o di camuffare l’aspetto per eludere i controlli.

In definitiva, pur essendo orientate a velocizzare e facilitare i viaggi aerei, queste novità richiedono maggiore coordinamento e standardizzazione per evitare inefficienze e garantire elevati livelli di sicurezza.