Nel 2024, la ricchezza netta detenuta dalle famiglie europee ha raggiunto un valore complessivo di 70.200 miliardi di euro, segnando una crescita del 4,4% rispetto all’anno precedente. Questo dato emerge da uno studio condotto dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi), basato sulle più recenti informazioni diffuse dalla Banca Centrale Europea.

La distribuzione di questa ricchezza è concentrata principalmente in alcune nazioni: il 29% appartiene alle famiglie della Germania, il 20% a quelle della Francia, il 16% a quelle dell’Italia e il 13% a quelle della Spagna. Il restante 22% è ripartito tra gli altri paesi dell’area dell’euro.

Le famiglie italiane si distinguono per la solidità patrimoniale. In particolare, la ricchezza netta media delle famiglie in Italia risulta pari a otto volte il reddito disponibile, valore superiore alla media dell’area euro, che si attesta a 7,5 volte, e anche rispetto ai dati francesi (7,4 volte) e tedeschi (7,2 volte). La sola eccezione in questa comparazione è rappresentata dalla Spagna, dove la ricchezza netta è pari a 8,6 volte il reddito disponibile.