Webuild, il gigante italiano delle costruzioni, ha chiuso il primo semestre 2025 con risultati record, superando le aspettative e confermando la sua traiettoria di crescita sostenibile. Ricavi, margini e utile netto hanno registrato incrementi a doppia cifra, dimostrando la resilienza del modello industriale del Gruppo nonostante il contesto macroeconomico incerto.

Performance Finanziarie da Record nel Primo Semestre 2025

Il Gruppo ha annunciato ricavi consolidati per €6,7 miliardi, in crescita del 22% rispetto al primo semestre 2024. L’EBITDA si è attestato a €564 milioni, con un incremento del 38% e un margine dell’8,4% (in aumento di 100 punti base). L’EBIT ha raggiunto €375 milioni, segnando un +65% e un margine del 5,6%. L’utile netto è migliorato del 61% a €132 milioni.

La posizione di cassa netta è rimasta positiva per il sesto semestre consecutivo, a €275 milioni, mentre la leva finanziaria si è ulteriormente ridotta a 2,6x, evidenziando il continuo rafforzamento della struttura finanziaria. Questi risultati sono stati trainati dallo sviluppo di progetti chiave in Italia (Alta Velocità), Australia (Snowy Hydro 2.0, Sydney Metro, North East Link) e Arabia Saudita (Trojena Dams), con oltre il 90% dei ricavi generati in mercati a basso profilo di rischio.

Ordini e Portafoglio ai Massimi Storici

Webuild ha acquisito nuovi ordini per €6,5 miliardi da inizio anno, superando il 50% del target annuale. Tra i progetti più significativi spiccano il Women and Babies Hospital di Perth in Australia, il prolungamento della Linea C della metropolitana di Roma, la costruzione del nuovo polo culturale e commerciale di Diriyah in Arabia Saudita e l’ampliamento della Interstate 85 in Carolina del Nord (USA).

Il portafoglio ordini complessivo ha superato i €58,7 miliardi, di cui circa €50 miliardi relativi alle attività di costruzione, garantendo una visibilità sui ricavi futuri tra le più lunghe del settore e una solida base per il prossimo piano industriale. Oltre il 90% del backlog construction è legato a progetti che contribuiscono agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, prevalentemente in Italia, Europa, Stati Uniti, Medio Oriente e Australia.

Crescita Alimentata da Investimenti e Innovazione

Il Gruppo ha investito €454 milioni per alimentare la crescita e la generazione di cassa, puntando su innovazione e sostenibilità. Proseguono a ritmo sostenuto i cantieri, con avanzamenti significativi in Italia e all’estero, come il completamento degli scavi sulla linea AV/AC Verona-Bivio Vicenza, la posa dei primi binari nel lotto Napoli-Cancello, e il posizionamento dell’undicesimo cassone della Nuova Diga Foranea di Genova.

Webuild ha inoltre rafforzato la sua posizione finanziaria con una liability management di successo, che ha incluso un’emissione obbligazionaria da €450 milioni con scadenza 2031 e il riacquisto anticipato di obbligazioni con scadenza nel 2025 e parte di quelle nel 2026. Oltre il 90% del debito corporate del Gruppo è a tasso fisso, garantendo protezione contro la volatilità dei tassi.

Impegno ESG e Riconoscimenti Internazionali

L’impegno di Webuild in ambito ESG è stato riconosciuto con un rating “A-” per il programma Climate Change 2024 di CDP e una valutazione “B” per Water Security. Il Gruppo è inoltre entrato nella A-List del Supplier Engagement Assessment 2024 del CDP, ottenendo il punteggio massimo per il coinvolgimento dei fornitori sul cambiamento climatico.

La pipeline commerciale di breve termine ammonta a €84,7 miliardi, con importanti opportunità nei mercati strategici di Europa, Australia, Nord America e Medio Oriente, alimentate da ingenti investimenti in infrastrutture per la transizione energetica, la sicurezza, la crescita demografica e l’urbanizzazione.

Dichiarazioni di Pietro Salini, Amministratore Delegato di Webuild

Pietro Salini, nella foto, Amministratore Delegato di Webuild, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti per la crescita sostenibile di qualità che stiamo continuando a perseguire a beneficio di tutti i nostri stakeholder e soprattutto a beneficio delle persone che grazie alle infrastrutture che realizziamo godranno di una migliore qualità di vita. I risultati del primo semestre hanno superato le attese e confermano la solidità e la resilienza del nostro modello industriale e la capacità di Webuild di generare e condividere valore sostenibile in un contesto globale oltremodo complesso e in continua evoluzione. Le ottime performance economiche e finanziarie, la crescita a doppia cifra di ricavi e margini, la cassa netta positiva per il sesto semestre di seguito, la leva finanziaria in continuo miglioramento, la elevata qualità del portafoglio in mercati a basso rischio sono il risultato di tanti elementi coordinati tra loro, tra cui le competenze delle persone e la capacità di eseguire e consegnare progetti complessi, trovando le soluzioni più adeguate insieme ai clienti e insieme a una filiera di eccellenza, la capacità di mantenere una struttura finanziaria best in class e di applicare una ottimizzazione continua dei processi, anche in ottica di de-risking. La nostra strategia di crescita è alimentata da investimenti mirati – oltre 450 milioni di euro nel semestre – e da un impegno costante verso l’innovazione, la sostenibilità e la valorizzazione delle persone che rappresentano il nostro più grande valore, con una competenza ed una passione fuori dal comune. Con oltre 7.500 nuove assunzioni dall’inizio dell’anno, continuiamo a investire nel capitale umano e ad attrarre e formare i migliori talenti, consapevoli che il talento e la competenza delle 95mila persone che lavorano con noi sono il motore del successo per noi e per i clienti che hanno bisogno delle opere che ci chiedono di costruire. La capacità di esecuzione e consegna, la dimensione raggiunta, la solidità della struttura finanziaria, la diversificazione in aree geografiche a basso rischio, la competenza tecnica, finanziaria e manageriale delle nostre persone, i valori che ci ispirano e che applichiamo ogni giorno ci hanno permesso di consolidare sempre più la fiducia dei nostri stakeholder e di ottenere riconoscimenti molto importanti in ambito ESG e finanziario, come il miglioramento del rating da parte di Fitch e con il recente collocamento del nuovo bond a 6 anni. In questo contesto positivo guardiamo con fiducia ad un ulteriore sviluppo futuro, rafforzando la nostra posizione competitiva a livello globale al servizio delle comunità in cui operiamo.”