Il documento redatto dall’assemblea dei lavoratori dell’ex Ilva di Taranto, riuniti per tre giorni su iniziativa dei sindacati, sostiene il piano di completa decarbonizzazione presentato ai sindacati stessi, alla Regione e agli enti locali. Questo è stato dichiarato dal ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, durante l’evento ‘Spazio Made in Italy – Politica e società civile a confronto’, organizzato a Senigallia (Ancona) dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia della Camera e del Senato con il supporto dell’Ufficio studi di FdI. Il ministro è stato intervistato dal giornalista di Rai, Roberto Inciocchi.

Adolfo Urso ha dichiarato: “Il documento concorda pienamente con il piano di decarbonizzazione in continuità produttiva e occupazionale, e manifesta soddisfazione per il rilascio dell’Autorizzazione integrale ambientale (Aia), che comprende l’installazione dei tre forni elettrici e dei relativi Dri (Direct Reduced Iron, ndr).” Ha poi aggiunto: “Con il consenso dei sindacati, espresso nel documento presentato a enti locali e regione, da cui attendo una decisione, è arrivato anche il consenso delle imprese.”

Il ministro ha sottolineato l’importanza di riuscire a coniugare le esigenze di lavoro e d’impresa in questo periodo di transizione, soprattutto in zone come Taranto, dove queste questioni sono particolarmente delicate. “Dobbiamo lavorare per integrare ambiente e impresa, lavoro e salute”, ha concluso.