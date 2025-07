I cantieri nel centro di Trento crescono di numero, mentre gli incassi dei negozianti sono in calo. La preoccupazione fra i commercianti è evidente a causa dei lavori che oscurano le vetrine e ostacolano il passaggio dei potenziali clienti. Nella mattinata del 24 luglio, l’assessore all’economia del comune, Alberto Pedrotti, insieme al presidente di Federmoda Trento, Gianni Gravante, si è recato direttamente sul posto per verificare la situazione dei diversi cantieri presenti nel centro storico.

L’incontro è nato dalla richiesta degli operatori commerciali, che segnalano una serie di difficoltà legate alla presenza contemporanea di numerosi cantieri, spesso accompagnati da transenne, gru e materiali da costruzione che rendono meno visibili le vetrine e complicano anche l’accesso ai negozi. Gravante ha spiegato:

«Con l’amministrazione comunale stiamo cercando di costruire un dialogo collaborativo che metta al centro l’interesse collettivo. I cantieri, pur necessari per il miglioramento della città, si stanno rivelando un problema serio per molti commercianti di Trento. Come associazione di categoria intendiamo contribuire attivamente a individuare soluzioni efficaci».

Secondo Federmoda, la simultanea presenza di cantieri sta provocando un forte calo del fatturato in molte attività, oltre a creare disagi sia per i clienti che per i titolari a livello logistico e organizzativo.

Gravante ha poi aggiunto un esempio emblematico:

«Il caso più rappresentativo è quello della titolare del negozio Amanito in via Cavour. Dopo aver effettuato importanti investimenti, si è ritrovata questa primavera con un cantiere proprio di fronte alle vetrine, senza alcun preavviso. Una situazione inaccettabile che le ha causato significativi danni economici a cui ora deve far fronte».

Nonostante le difficoltà denunciate, Gravante si è detto soddisfatto dell’apertura mostrata dall’amministrazione comunale e della collaborazione attivata per cercare di gestire al meglio le problematiche generate dai lavori in corso.

Un allarme concreto per il commercio locale

L’accumulo dei cantieri nel centro storico non rappresenta solo un disagio temporaneo, ma rischia di compromettere l’attrattività commerciale e la vitalità economica di tutta l’area. Il centro di Trento è un punto di riferimento per molti visitatori e residenti, e le difficoltà di accesso o la visibilità ridotta possono far perdere clienti preziosi ai negozianti.

L’amministrazione si trova quindi a dover bilanciare l’esigenza di rinnovare e migliorare gli spazi urbani con la necessità di tutelare l’economia locale e garantire la sostenibilità delle attività commerciali del centro città.

Le parti coinvolte stanno valutando possibili strategie come una migliore comunicazione preventiva ai commercianti, la programmazione coordinata dei cantieri per evitare sovrapposizioni eccessive e interventi per facilitare l’accesso ai negozi durante i lavori.

In questo modo si auspica di contenere l’impatto negativo e di far convivere in modo equilibrato le esigenze di sviluppo urbano con quelle degli operatori economici, garantendo così un centro cittadino vivace, accessibile e attrattivo.

L’assessore comunale Alberto Pedrotti ha commentato le difficoltà segnalate dai commercianti, impegnandosi a intervenire con tempestività. Molti negozianti, infatti, lamentano perdite fino al 70% del giro d’affari rispetto al passato a causa delle vetrine oscurate dai cantieri, sottolineando l’urgenza di individuare soluzioni efficaci.

Il problema principale riguarda soprattutto la diminuzione degli acquisti da parte dei turisti, che, non potendo vedere chiaramente l’ingresso dei negozi, scelgono di rivolgersi ad altre destinazioni. Pedrotti ha spiegato:

«Il nostro obiettivo è tutelare entrambe le parti: da una parte gli operatori edili, che devono poter svolgere i lavori, e dall’altra i commercianti, che meritano visibilità e accessibilità ai propri esercizi. Come amministrazione comunale accelereremo le procedure necessarie per il rilascio dei permessi, ma allo stesso tempo chiederemo ai costruttori di considerare come prioritaria la visibilità dei negozi interessati da nuovi cantieri.»

Proposte per la tutela dei commercianti

Tra le idee avanzate da Federmoda vi è la creazione di un sistema di comunicazione anticipata per informare i commercianti sulla localizzazione dei cantieri, la durata stimata dei lavori e il relativo calendario operativo. Questa iniziativa completerebbe la proposta di istituire un fondo di garanzia che possa risarcire le attività commerciali in caso di prolungati ritardi o perdite economiche documentate.

Un ulteriore tema di rilievo sottolineato da Gravante riguarda la sicurezza, tema tornato alla ribalta dopo recenti episodi di furti e spaccate che hanno colpito alcuni negozi della città. A questo proposito, Pedrotti ha dichiarato:

«Abbiamo stanziato un fondo di 200 mila euro destinato a risarcire i commercianti danneggiati dai crimini. Chiunque abbia subito perdite potrà presentare regolare richiesta per ottenere un contributo.»