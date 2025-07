Multiply Group, holding di investimento con sede ad Abu Dhabi, ha completato il suo primo importante investimento in Europa, acquisendo una quota di maggioranza in Tendam, il secondo gruppo di abbigliamento spagnolo per quota di mercato. Questa mossa strategica raddoppia l’EBITDA operativo post-consolidamento di Multiply e rafforza il suo modello di acquisizione di aziende di rilievo per sbloccarne il potenziale tramite capitale e tecnologia, puntando a una leadership di mercato duratura.

Tendam è uno dei principali gruppi di abbigliamento omnicanale in Europa, con oltre 1.800 punti vendita e programmi fedeltà di successo in più di 80 mercati, inclusi Spagna, Portogallo, Francia, Emirati Arabi Uniti e America Latina. Il suo portafoglio diversificato di 12 marchi consolidati, che spaziano dalla moda economica a quella di fascia alta, si rivolge a vari segmenti di consumatori con brand noti come Women’secret, Springfield, Cortefiel e Pedro del Hierro.

Dettagli dell’Investimento e Strategia Futura

Multiply detiene ora un interesse di maggioranza del 67,91% in Castellano Investments S.À R.L. (proprietaria di Tendam Brands S.A.U. e altre controllate), mentre Llano Holdings S.À R.L. e Arcadian Investments S.À R.L. (veicoli di investimento per CVC Funds e PAI Partners) rimangono azionisti di minoranza.

Con questa acquisizione, Multiply Group consolida i suoi investimenti nei settori incentrati sul consumatore e stabilisce una solida presenza nel retail e nell’abbigliamento, con Tendam che diventa una piattaforma chiave sotto la verticale Retail e Abbigliamento di Multiply.

Multiply guiderà la prossima fase di crescita di Tendam, puntando a una ulteriore espansione internazionale in Europa, America Latina e Medio Oriente. Un pilastro fondamentale di questa crescita sarà l’integrazione dell’intelligenza artificiale in tutti gli aspetti dell’azienda, dall’approvvigionamento alle operazioni con i clienti, sfruttando l’infrastruttura digitale esistente. Inoltre, Multiply supporterà Tendam in fusioni e acquisizioni (M&A) mirate per introdurre nuovi marchi e categorie sul mercato.

Dichiarazioni dei Vertici

Samia Bouazza, CEO del Group e AD di Multiply Group, ha dichiarato: “Questa acquisizione segnala l’ingresso strategico di Multiply Group nel settore retail e abbigliamento. Assicurando un interesse maggioritario in una importante piattaforma omnicanale, stiamo investendo in un modello aziendale dalle alte prestazioni e orientato al futuro supportato da un team di gestione straordinario. Basata su marchi forti e ben consolidati, la piattaforma offre l’agilità e la visione per espandersi in nuove categorie e scalare marchi emergenti a livello globale. Con le nostre competenze nella creazione di sinergie, nell’utilizzo dell’IA e nella promozione di M&A strategiche, siamo pronti ad accelerare la crescita e aprire il valore a lungo termine per i nostri azionisti.”

Jaume Miquel, Presidente e CEO di Tendam, ha sottolineato: “Oggi inizia una nuova era. Insieme, azionisti e team dirigente impiegheranno appieno il potenziale di Tendam, estendendo i nostri marchi a nuovi formati, mercati e canali supportati da intelligenza artificiale e tecnologia digitale all’avanguardia, offrendo una forte crescita e redditività attraverso un ecosistema omnicanale del brand unico e senza pari.”

Dal 2020, Tendam ha mostrato una crescita stabile su base trimestrale, rafforzando il suo modello di business e ampliando la sua presenza internazionale. A fine giugno 2025, le vendite totali di Tendam negli ultimi dodici mesi ammontavano a 1,4 miliardi di euro, con un EBITDA post IFRS-16 pari a 340,7 milioni di euro.

Per la transazione, Multiply Group è stata assistita da Greenhill (un’affiliata di Mizuho), Hogan Lovells e KPMG. Castellano e i suoi azionisti sono stati supportati da Uria Menendez. Tendam si è avvalsa della consulenza legale di Ramón Hermosilla Abogados e Latham & Watkins LLP.