La fame di intelligenza artificiale sta spingendo una corsa globale alla costruzione di datacenter, strutture che necessitano di quantità sempre maggiori di energia. Goldman Sachs prevede un aumento del 50% nella domanda di energia per i datacenter entro il 2027, con l’IA che passerà dal 13% al 28% del fabbisogno energetico complessivo di queste infrastrutture. Entro il 2030, il consumo energetico mondiale dei datacenter potrebbe salire del 165%, rendendoli protagonisti nel panorama dei maggiori consumatori di elettricità.

L’Italia in Prima Fila nella Corsa ai Datacenter

In questo scenario di crescita esponenziale, l’Italia si sta posizionando come attore di primo piano. Le stime la vedono come la quinta potenza europea, con il 7,6% del mercato, e la dodicesima a livello globale nel settore dei datacenter. Uno studio del Community Data Center di Teha Group prospetta investimenti per circa 23 miliardi di euro entro il 2030. Questi fondi saranno destinati alla costruzione di nuove strutture, al loro approvvigionamento energetico e all’installazione dei server IT.

Lombardia Guida la Crescita, Unidata Protagonista

La Lombardia si profila come la regione in prima linea nel guidare questa espansione. Nel panorama delle aziende italiane, Unidata (con un target price consensus di 5,93 euro) è già un attore chiave. L’azienda, che fornisce connettività ultra-broadband, servizi ICT e progetti speciali, sta portando avanti importanti investimenti infrastrutturali. Tra questi, spiccano lo sviluppo di una rete in fibra ottica, la realizzazione di un cavo sottomarino in fibra dalla Sicilia alla costa ligure e la costruzione di un datacenter a Roma.