Il National Terrazzo & Mosaic Association (NTMA) ha assegnato il prestigioso titolo di Terrazzo Job of the Year 2025 alla David Allen Company per la straordinaria installazione in terrazzo presso il Terminal C dell’Aeroporto Internazionale di Orlando. Questo riconoscimento, il più alto del settore, celebra la maestria artigianale, il design innovativo e la complessità tecnica del progetto, selezionato tra 17 finalisti e annunciato il 21 maggio a Brewster, Massachusetts, durante la convention nazionale dell’associazione.

Il Terminal C, con i suoi 1,8 milioni di piedi quadrati, è il primo campus aeroportuale al mondo a ottenere la certificazione LEED v4. Progettato da Fentress Architects con HNTB come architetto di riferimento, rappresenta l’espansione più significativa nella storia dell’Aeroporto Internazionale di Orlando e uno dei più importanti progetti aeroportuali degli ultimi anni. In questo vasto terminal, il terrazzo gioca un ruolo fondamentale, coprendo 650.000 piedi quadrati con 11 colori personalizzati che integrano arte, architettura e funzionalità.

“The Springs”: Un Capolavoro in Terrazzo

Il fulcro dell’interno del terminal è “The Springs”, una complessa composizione in terrazzo ideata dall’artista Vickie Wilson. L’installazione, situata nell’area ritiro bagagli del terminal internazionale sud, rappresenta le sorgenti naturali e le zone umide della Florida. Quest’opera d’arte pubblica di grandi dimensioni immerge i viaggiatori in un’esperienza sensoriale dei corsi d’acqua della regione, con sfumature fluide di blu, una lussureggiante vegetazione e dettagliate raffigurazioni di flora e fauna autoctone.

Vickie Wilson ha spiegato che “Il design del concept raffigura le profondità stratificate delle sorgenti naturali utilizzando cinque sfumature di blu con contorni asimmetrici”. La presenza di alberi artificiali amplifica l’atmosfera immersiva e ambientale.

La sfida per l’artista è stata quella di arricchire l’impatto visivo riducendo al minimo il tempo di installazione del team in loco, bilanciando la complessità del design con una pianificazione efficiente per controllare i costi senza sacrificare l’estetica.

Il design coeso dimostra la versatilità e l’arte del terrazzo come materiale. Elementi in terrazzo prefabbricato, tra cui griglie per alberi a forma di foglia realizzate dall’appaltatore e oltre 600 pesci in marmo tagliati con precisione, esaltano gli effetti dinamici del design, conferendo un’illusione di profondità e movimento e rappresentando l’abbondante diversità naturale della regione. Alcuni pezzi prefabbricati sono stati tagliati a getto d’acqua e riempiti di terrazzo; altri sono stati formati in stampi di silicone creati dall’artista per ridurre i costi del taglio a getto d’acqua.

Durante lo sviluppo del design, quando la Sig.ra Wilson aveva bisogno di foto di riferimento che guardassero direttamente la vita acquatica dall’alto, un manager del Cabella’s locale – un megastore di articoli per esterni che è anche un museo – è salito su un elevatore e ha scattato foto dall’alto di una mostra di tassidermia di un pesce persico all’interno del negozio.

Un lucernario a cielo aperto di 1.000 piedi inonda il terminal di luce naturale, amplificando la vivacità dei colori e i dettagli del pavimento. L’interazione tra luce e materiale accentua la fluidità del design, rafforzando la connessione tra l’ambiente costruito e il mondo naturale. Un layout modulare in terrazzo, con toni caldi e neutri, si estende per il resto del terminal, evocando le texture e i colori della costa della Florida.

Precisione e Maestria Artigianale

Questo progetto esemplifica gli standard più elevati dell’artigianato del terrazzo, secondo i giudici NTMA. La scala dell’installazione ha richiesto una precisione meticolosa, in particolare nell’allineamento delle strisce divisorie attraverso spazi vasti e più livelli. Dare vita a questa ambiziosa visione ha richiesto non solo maestria tecnica, ma anche una profonda sensibilità artistica, qualità che l’artista ha apportato al progetto in piena misura.

Vickie Wilson, originaria della Florida e ora residente nell’area di Raleigh, ha dichiarato che “Il progetto “The Springs” è stato il mio preferito nella mia lunga carriera nel design del terrazzo”. Conserva ricordi d’infanzia di gite in gommone nelle sorgenti naturali: “L’acqua era cristallina, c’erano tantissimi pesci e l’erba acquatica sembrava danzare molto più in basso. Mi sento privilegiata di partecipare a un’arte che celebra quell’ecosistema unico.”

La Sig.ra Wilson ha mosso i primi passi nel design del terrazzo circa 20 anni fa. Da allora ha collaborato con la David Allen Company in molti progetti di design, inclusa un’esperienza formativa particolarmente significativa di apprendimento pratico all’inizio con l’appaltatore. Robert Roberson, presidente del consiglio di amministrazione della David Allen Company, ha offerto alla Sig.ra Wilson l’opportunità di esplorare il terrazzo come mezzo attraverso la sperimentazione nei design per la nuova sede dell’azienda a Raleigh. La hall del secondo piano era stata progettata per presentare un campione di diverse tecniche di terrazzo. La visione di Roberson era quella di mostrare la flessibilità di design del terrazzo, dimostrando al contempo l’artigianato dei dipendenti dell’azienda e illustrando la considerevole storia dell’azienda. L’installazione ha guadagnato uno Special Art Honor Award dal NTMA nel 2008.

Un’Eredità Duratura nel Design Aeroportuale

Il terrazzo è “un mezzo straordinario”, ha dichiarato la Sig.ra Wilson. “I colori, gli aggregati e le opzioni di strisce sono praticamente illimitati. Può essere modellato in una base curva e prefabbricato per scale, o essere modellato in forme scultoree che emergono dal pavimento. Le forme prefabbricate possono essere utilizzate in murales a tecnica mista. Le limitazioni sarebbero principalmente la familiarità del designer con esso come mezzo.”

Oltre al suo valore estetico, l’installazione in terrazzo contribuisce alla durabilità e sostenibilità dell’aeroporto, secondo NTMA. La lunga durata e la bassa manutenzione del materiale lo rendono una scelta ideale per un ambiente ad alto traffico, garantendo che il Terminal C rimanga un’accogliente porta d’accesso per i circa 50 milioni di viaggiatori che transitano per l’Aeroporto Internazionale di Orlando ogni anno. L’espansione del terminal è stata inaugurata nel 2022.

La Sig.ra Wilson ha osservato che “The Springs” si trova nell’area ritiro bagagli internazionale dove i viaggiatori, forse per la prima volta, entrano nel paese. Immagina famiglie stanche che hanno fatto un lungo viaggio che avvistano le tartarughe e i pesci, poi corrono e ridono per esplorare il tutto. “Per me, l’idea che il mio contributo artistico possa portare gioia ai bambini di altri paesi è molto commovente.”

La NTMA è orgogliosa di riconoscere questo eccezionale risultato con il premio Terrazzo Job of the Year 2025, onorando l’arte, l’ingegneria e la dedizione dietro questo progetto di riferimento. Questa installazione segna una pietra miliare in termini di scala e design, stabilendo un nuovo standard di qualità, bellezza e sostenibilità nella costruzione di aeroporti.

“Questo progetto integra espressione artistica, funzionalità e sostenibilità, creando un ambiente che lascerà un’impressione duratura su innumerevoli viaggiatori,” ha dichiarato Chad Rakow, direttore esecutivo di NTMA.

La David Allen Company ha installato oltre 65 milioni di piedi quadrati di terrazzo. È riconosciuta per la sua esperienza nell’artigianato del terrazzo, creando superfici durevoli e di grande impatto visivo per spazi pubblici e commerciali. Fondata nel 1920, l’azienda è membro del NTMA dal 1944. Robert Roberson ha acquistato l’azienda nel 1967, dieci anni dopo aver iniziato la sua carriera lì. Suo fratello, David, ricopre il ruolo di CEO, e il figlio di David, Joshua, è senior project manager e presidente del consiglio di amministrazione del NTMA.