Con l’estate che infiamma, il settore dell’intrattenimento notturno si conferma un motore essenziale per il turismo e la cultura italiana. SILB-FIPE – Confcommercio stima un incremento del 3-4% del fatturato complessivo rispetto all’anno precedente. Questa crescita, particolarmente evidente nel Sud Italia e nelle isole, è alimentata dal turismo e dalla qualità dell’offerta, consolidando un trend positivo.

Un Settore in Piena Espansione: Numeri e Tendenze

Secondo i dati SILB-FIPE, nel 2024 il comparto delle discoteche ha generato quasi 500 milioni di euro, con oltre 34 milioni di presenze e un costante aumento, culminato in più di 200.000 spettacoli. L’estate rimane il periodo cruciale, concentrando circa il 40% della spesa totale per gli spettacoli da ballo tra giugno e agosto.

Questo andamento riflette una trasformazione significativa nell’offerta delle imprese: l’attenzione si è spostata sul benessere delle persone e sull’inclusività. L’esperienza va oltre la musica, focalizzandosi su ambienti curati, impianti audio all’avanguardia, sicurezza, eventi tematici, set pomeridiani, corner sobri e servizi smart.

La Sicurezza al Centro: Protocolli e Collaborazioni

La sicurezza si conferma un elemento centrale nell’offerta dei locali. Per questo, SILB-FIPE ha promosso la sottoscrizione dei “Protocolli di intesa per la prevenzione di atti illegali e situazioni di pericolo” tra le Associazioni territoriali, le Prefetture e le istituzioni locali. Questi protocolli, che danno attuazione alle linee guida previste dal DM 21 gennaio 2025, sono stati siglati in diverse città, da Genova a Lecce, da Catanzaro a Otranto.

Le intese includono tavoli permanenti di confronto, canali diretti con le forze dell’ordine, sistemi di videosorveglianza, formazione del personale e campagne di sensibilizzazione rivolte a giovani e gestori.

La Battaglia contro l’Illegalità: Le Dichiarazioni del Presidente Pasca

Maurizio Pasca, Presidente di SILB-FIPE, ha sottolineato l’importanza dei locali autorizzati: «Le discoteche non sono solo luoghi di svago, ma presìdi culturali e sociali, fondamentali per l’aggregazione giovanile e la vivibilità urbana, ma per funzionare davvero devono essere sicure, vigilate e regolarmente autorizzate. È lì che bisogna andare a divertirsi, non in feste abusive o eventi improvvisati in spazi non idonei, dove manca qualsiasi controllo e il rischio per la salute e l’incolumità delle persone è altissimo.»

Il riferimento è alle numerose segnalazioni di eventi non autorizzati che eludono le normative. La Prefettura di Lecce, ad esempio, ha contrastato efficacemente questo fenomeno, adottando misure straordinarie per la movida estiva.

Pasca ha ribadito l’impegno del settore contro l’illegalità: «Siamo i primi a volere una movida viva e accogliente, ma senza regole chiare e controlli serrati, il rischio è quello di vedere prosperare l’illegalità a danno di chi lavora onestamente, paga le tasse e investe nella sicurezza. Le discoteche non possono essere l’unico anello regolato di una filiera che oggi è fuori controllo in troppi territori. Serve un sistema-paese che riconosca il valore del nostro settore e lo difenda da chi opera nell’illegalità. La vera movida è quella che crea occupazione, cultura, socialità. E che lo fa alla luce del sole, dentro i locali che rispettano le regole.»