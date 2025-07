Le azioni di Intel sono crollate sui mercati azionari statunitensi, registrando un calo dell’8,9% nonostante il vasto piano di tagli annunciato dall’amministratore delegato Lip-Bu Tan. Il programma prevede la cancellazione dei progetti per l’apertura di nuovi stabilimenti in Germania e Polonia, oltre a una significativa riduzione del personale, che passerà dagli attuali 101mila dipendenti a 75mila entro la fine dell’anno.

Secondo quanto evidenziato da Bloomberg, gli investitori ritengono che il piano di ristrutturazione sia eccessivamente focalizzato sul contenimento dei costi, trascurando invece strategie più incisive per il recupero dei margini operativi. Nel secondo trimestre i ricavi di Intel sono rimasti stabili a 12,9 miliardi di dollari, ma la società ha riportato una perdita per azione di 10 centesimi, in contrasto con le stime degli analisti che prevedevano un utile di 1 centesimo per azione.

Gli esperti sottolineano inoltre che Intel si trova in ritardo nel settore dell’intelligenza artificiale generativa rispetto a concorrenti come Nvidia, fattore che potrebbe influenzare negativamente le sue prospettive di crescita in un mercato in rapida evoluzione.