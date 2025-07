È stata dichiarata incostituzionale la norma della Regione Puglia riguardante le dimissioni dei sindaci che intendono candidarsi alle elezioni regionali. Secondo la Corte Costituzionale, l’articolo in questione, noto come norma «anti-sindaci», stabiliva che i primi cittadini dovessero dimettersi 180 giorni prima della fine della legislatura per poter candidarsi a presidente della Regione o come consiglieri regionali.

La Corte ha ritenuto che tale disposizione sia «irragionevole e sproporzionata» e lesiva del diritto di elettorato passivo, in violazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione. È stato osservato che «la sproporzione deriva innanzitutto dalla notevole anticipazione del termine stabilito dal legislatore regionale rispetto al giorno fissato per la presentazione delle candidature». Inoltre, è emerso che altre normative regionali prevedono termini ben più contenuti.

Un altro punto critico è che la norma si applica in modo indistinto a tutti i sindaci, mentre altre legislazioni regionali tendono a limitare l’ineleggibilità esclusivamente ai sindaci di comuni con popolazione sopra determinate soglie. Questa inconsistenza con le altre normative ha contribuito alla decisione della Corte.