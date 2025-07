Haiki +, nella foto l’a .d. Flavio Raimondo, società quotata su Euronext Growth Milan (EGM), ha comunicato la conclusione del periodo di esercizio dei diritti di opzione relativi all’aumento di capitale da massimi Euro 22.868.105,00. L’operazione mirava all’emissione di massime 28.925.000 nuove azioni ordinarie.

Durante il periodo di offerta, compreso tra il 7 e il 24 luglio 2025, sono stati esercitati 44.524.360 diritti di opzione, portando alla sottoscrizione di 13.357.308 nuove azioni, pari al 46,18% delle azioni complessivamente offerte. Il controvalore totale delle sottoscrizioni ammonta a Euro 10.560.287,70.

Diritti Inoptati: Prossima Offerta su EGM

Al termine del periodo di opzione, risultano non esercitati 51.892.300 diritti di opzione (“Diritti Inoptati”). Questi diritti danno diritto alla sottoscrizione di massime 15.567.690 nuove azioni, corrispondenti al 53,82% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 12.307.815,70.

I Diritti Inoptati saranno offerti da Haiki su EGM, tramite Banca Finnat Euramerica S.p.A., nelle sedute del 28 e 29 luglio 2025, salvo chiusura anticipata in caso di vendita integrale. L’intero quantitativo dei Diritti Inoptati sarà offerto nella seduta del 28 luglio, e gli eventuali non collocati saranno riproposti il 29 luglio. I Diritti Inoptati avranno codice ISIN IT0005646846.

L’Impegno di SG Holding

Come già comunicato l’1° luglio 2025, l’azionista di maggioranza SG Holding (“SG”) ha sottoscritto integralmente i propri 43.710.580 diritti di opzione. Ciò ha portato alla sottoscrizione di 13.113.174 nuove azioni, per un controvalore di Euro 10.367.275,36, mediante imputazione a capitale di una quota parte della riserva in conto futuro aumento di capitale proveniente dal Debito Convertendo.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni al prezzo di Euro 0,7906 ciascuna (inclusivo di sovrapprezzo), nel rapporto di 3 Nuove Azioni ogni 10 Diritti Inoptati acquistati.