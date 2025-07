Non è corretto affermare che l’istituzione del nuovo tribunale della Pedemontana avverrà senza costi e senza trasferimenti di personale da altri uffici giudiziari. Il testo del disegno di legge chiarisce infatti che «la copertura organica dei magistrati del tribunale e della procura di Bassano del Grappa sarà garantita tramite le normali procedure di trasferimento», implicando quindi spostamenti di personale da altre sedi. Inoltre, per l’avvio del tribunale saranno necessari 682.464 euro destinati alla realizzazione delle nuove strutture entro il 2026. Per le spese di gestione, in particolare quelle relative al personale, sono stati stanziati 772.500 euro annui dal primo anno e 1.314.400 euro a partire dal 2027.

L’avvocato Alessandro Moscatelli, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza, insieme ai colleghi di Padova, Venezia e Treviso, si sono da sempre opposti alla creazione del tribunale della Pedemontana, un dissenso condiviso anche con i magistrati, che hanno portato avanti questa battaglia in modo congiunto.

Riguardo alle dichiarazioni che assicurano l’istituzione del nuovo tribunale senza oneri economici aggiuntivi né trasferimenti di personale, l’avvocato Moscatelli commenta:

«C’è poco da aggiungere, era una previsione ovvia e prevedibile. Sapevamo che si sarebbe seguita questa linea e proprio questo è ciò che volevamo evitare».

Domanda: perché un legale che opera nella zona della Pedemontana non dovrebbe auspicare un tribunale più vicino ai propri clienti? E perché i residenti di questa area non dovrebbero desiderare un tribunale più accessibile?

Moscatelli risponde:

«Ciò che dovrebbe veramente interessare ai cittadini, e dunque anche agli avvocati, è la qualità e la rapidità delle decisioni giudiziarie, che si ottengono solo attraverso una forte specializzazione. Ai cittadini non importa avere un tribunale a pochi passi da casa… anzi, se potessero starebbero lontani dai tribunali! Tuttavia, quando si trovano nella necessità di difendersi o di affermare i propri diritti, pretendono una giustizia efficace e competente».

Le esigenze concrete impongono che i tempi siano rapidi. Le fornisco un dato emblematico: nel palazzo di Giustizia di Vicenza oggi, rispetto a dieci anni fa, le presenze fisiche si sono ridotte anche del 70%, un calo dovuto principalmente alle modifiche introdotte nei processi civili e penali.

Ha ancora senso affermare che qualcosa di più vicino sia necessariamente più veloce?

La prossimità non rappresenta un valore nel settore della giustizia. Comprendo le forze politiche che hanno costruito questo teorema, perché hanno fatto della vicinanza geografica una battaglia politica, ma si tratta di una visione arretrata. Oggi bisogna guardare avanti e non restare ancorati al passato. Le fornisco un altro dato interessante: i tempi medi delle sentenze a Vicenza sono oggi inferiori in ogni settore rispetto a quelli registrati nel tribunale di Bassano del Grappa nel 2012.

Abbiamo un’idea della durata delle udienze civili e penali in Veneto e di quanto queste si allungherebbero con l’apertura di un nuovo tribunale?

Sì, disponiamo di dati dettagliati sulla durata dei processi in tutti i tribunali del Veneto. Alcuni uffici nel distretto rappresentano dei veri e propri ‘buchi neri’. Aprendo un ulteriore tribunale potremmo risolvere queste inefficienze? Temo di no. Va considerato che la carenza di personale amministrativo e la scarsità di magistrati, problemi già evidenti oggi, non verranno certo risolti con la creazione di un nuovo ufficio giudiziario.

Qual è il vero nodo della giustizia in Veneto?

Il problema centrale è la mancanza cronica di personale amministrativo e magistrati, unitamente al numero forse eccessivo di uffici giudiziari. La direzione da seguire dovrebbe essere quella dell’accorpamento dei tribunali, non della loro moltiplicazione.

Per quale motivo i politici continuano a ignorare le istanze di avvocati e magistrati, che rappresentano i reali protagonisti della giustizia veneta?

Dovrebbe farlo presente a loro. Ricordo che 60 sindaci della sola provincia di Vicenza, compreso in prima linea il sindaco di Vicenza stessa, hanno espresso un netto rifiuto all’apertura di un tribunale a Bassano. In questo momento storico, avvocatura e magistratura si sono spesso trovate su fronti opposti, come per esempio sulla separazione delle carriere o sulla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. Tuttavia, su questo tema specifico, l’Associazione Nazionale Magistrati insieme a tutti i vertici degli uffici giudiziari del Veneto — a partire dal presidente della Corte d’Appello e il procuratore generale — hanno condiviso la medesima posizione espressa dai consigli degli ordini degli avvocati. Una riflessione approfondita in Parlamento sarebbe opportuna.

Che cosa si cela dietro la spinta del centrodestra nel voler istituire un tribunale che avvocati e magistrati non desiderano?

Non mi interessa indagare cosa vi sia dietro, ma piuttosto cosa comporta questa decisione che appare dettata soltanto da motivazioni elettorali. Veniamo accusati di pregiudizi e disinformazione. Vorrei chiarire che il nostro non è un giudizio contro un territorio o contro qualcuno, bensì una posizione a tutela delle imprese e dei cittadini che chiedono tutele più efficaci e migliori. A loro voglio dire che stanno ricevendo il trattamento sbagliato, consigliati da interlocutori poco attenti.