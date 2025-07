Giovanni Bozzetti è stato nominato nuovo presidente della Fondazione Fiera Milano, succedendo ad Enrico Pazzali. Pazzali, manager che si era autosospeso in precedenza a causa di un’indagine su presunti dossieraggi, era rientrato per approvare il bilancio prima della conclusione ufficiale del suo mandato.

La nomina di Bozzetti è stata ufficializzata dal Consiglio regionale della Lombardia con un voto favorevole di 43 consiglieri, mentre 2 si sono espressi contro e 23 non hanno partecipato alla votazione.

Nato nel 1967 a Soresina, in provincia di Cremona, Bozzetti è laureato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Dal 2013 tiene corsi di Turismo culturale e Sviluppo del territorio nella medesima università. La sua esperienza politica comprende il ruolo di vicesindaco di Segrate, consigliere d’amministrazione di Arpa Lombardia, presidente di Infrastrutture Lombarde, oltre ad aver ricoperto incarichi come consigliere e assessore nel Comune di Milano e assessore regionale al Commercio e al Turismo.

Federico Romani, presidente del Consiglio regionale lombardo, ha dichiarato:

“Con la nomina di Bozzetti si apre una nuova fase per Fiera Milano. Lo conosco personalmente e sono certo che sarà la persona adatta per rilanciare un ente così importante e strategico per lo sviluppo e la promozione del nostro territorio.”

Romani ha inoltre aggiunto che negli ultimi anni la Fondazione Fiera Milano ha consolidato la sua presenza sia nel contesto cittadino che regionale, rappresentando un punto di riferimento non solo per l’attività promozionale ma anche per fornire servizi ai cittadini, come evidenziato durante il periodo pandemico.

“Ora è essenziale potenziare ulteriormente il ruolo internazionale di Fiera Milano, che deve fungere da volano per diffondere nel mondo il marchio Lombardia, insieme alle grandi opportunità e ai valori rappresentati dalla nostra regione.”