Eni, il gigante energetico, ha comunicato i risultati del secondo trimestre 2025, un bilancio che si presenta con la forza inequivocabile dei numeri. Nonostante un contesto economico tutt’altro che docile, con prezzi e valute che giocano la loro partita in modo sfavorevole, la solidità della strategia e l’efficacia operativa hanno condotto a risultati eccellenti. La compagnia ha, infatti, rivisto al rialzo le previsioni per l’intero 2025, riaffermando con decisione il piano di remunerazione degli azionisti.

La Virtù della Resilienza: Cassa e Opzioni Strategiche

La flessibilità del portafoglio e la sagacia nella pianificazione hanno permesso a Eni di generare oltre 1 miliardo di euro in iniziative di cassa nel trimestre, una mossa decisa per mitigare l’impatto dello scenario. Il beneficio atteso per l’anno è stato incrementato a 3 miliardi di euro, superando la stima precedente di 2 miliardi. Questo approccio pragmatico, unito a una disciplina rigorosa nell’allocazione del capitale e alla valorizzazione delle opzioni di portafoglio, ha spinto il leverage proforma di Gruppo al 10%, un minimo storico, sintomo di una struttura finanziaria di rara robustezza.

Il Modello Satellitare: Crescita per Moltiplicazione

Il modello satellitare di Eni continua a essere una leva fondamentale per la creazione di valore. L’investimento del 20% del fondo ARES in Plenitude, con un valore d’impresa implicito di 12 miliardi di euro, ne è una chiara dimostrazione. Si è poi concretizzato l’accordo di esclusiva con GIP per la costituzione di una Joint Venture (JV) dedicata al business della CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage). Entro la fine dell’anno, è attesa la finalizzazione della JV con Petronas, destinata a creare un operatore di rilevanza mondiale che capitalizzerà le attività a gas in Indonesia e Malesia. Parallelamente, significativi passi avanti sono stati compiuti con YPF per il progetto Argentina LNG, con una capacità di 12 milioni di tonnellate/anno, pilastro della strategia di espansione nel gas/GNL.

Performance Finanziarie e Operative: La Concretezza dei Risultati

La gestione industriale ha saputo tradurre la strategia in cifre tangibili: 2,7 miliardi di euro di EBIT proforma adjusted, 1,13 miliardi di euro di risultato netto adjusted e un flusso di cassa operativo di 2,8 miliardi di euro, superando i fabbisogni per gli investimenti, fermi a 2 miliardi di euro. Nonostante la sfavorevole evoluzione del cambio euro/dollaro, il rapporto di indebitamento proforma si è mantenuto a un estremamente contenuto 0,10.

La produzione di petrolio e gas nel secondo trimestre 2025, sebbene in lieve riduzione del 2,6% rispetto al secondo trimestre 2024 per effetto delle operazioni di portafoglio, ha mostrato un aumento dell’1,3% su base sequenziale, smentendo la stagionalità e confermando il trend di crescita previsto per il resto dell’anno. L’attività esplorativa ha dato i suoi frutti con le scoperte di Capricornus 1-X in Namibia e Gajajeira-01 in Angola.

I business della transizione continuano il loro percorso di crescita, con la capacità installata di energia rinnovabile che ha raggiunto i 4,5 GW, in aumento del 45% rispetto al primo semestre 2024. La capacità di bio-raffinazione si attesta a 1,65 milioni di tonnellate/anno. Da segnalare le chiusure delle unità di cracking in perdita di Brindisi e Priolo da parte di Versalis, anticipando i piani e avviando la riconversione verso prodotti decarbonizzati. L’incasso di circa 3,8 miliardi di euro da investimenti di terzi in Enilive e Plenitude nel primo semestre 2025 testimonia la capacità di generare valore anche attraverso le partnership.

Outlook 2025: Fiducia e Ritorni per gli Azionisti

Nonostante il persistere di uno scenario macroeconomico complesso, il Gruppo ha rivisto al rialzo le aspettative di generazione di cassa per il 2025, confermando l’impegno verso gli azionisti. Il CFFO adjusted di Gruppo è atteso in aumento a circa 11,5 miliardi di euro, un incremento di 0,5 miliardi rispetto alla previsione iniziale. Le iniziative di cassa e le altre misure organiche sono previste generare fino a 3 miliardi di euro di liquidità.

Gli investimenti lordi sono stati confermati a un valore inferiore a 8,5 miliardi di euro, una riduzione rispetto alla previsione iniziale di circa 9 miliardi di euro. La previsione della produzione di petrolio e gas è stata mantenuta a 1,7 milioni di boe/giorno. L’outlook per Enilive e Plenitude rimane solido, con EBITDA proforma adjusted rispettivamente pari a circa 1 miliardo di euro e superiore a 1,1 miliardi di euro.

In questo contesto, Eni ha confermato i ritorni per gli azionisti nel 2025, con un aumento del dividendo del 5% a 1,05 euro per azione e l’esecuzione di un programma di riacquisto azioni da almeno 1,5 miliardi di euro.

Claudio Descalzi, nella foto, Amministratore Delegato di Eni, ha commentato: “La costante attenzione con la quale Eni continua ad attuare la propria strategia ha determinato gli eccellenti risultati del secondo trimestre ’25. Nonostante uno scenario di mercato sfidante, il modello di business Eni conferma robustezza e flessibilità. La rigorosa disciplina finanziaria, un portafoglio sempre più solido e il contenuto prezzo di pareggio dei progetti sostengono il modello assicurando una strategia di crescita autofinanziata. Al tempo stesso, continuiamo a generare valore per gli azionisti, con la più forte struttura patrimoniale mai registrata. Nel trimestre abbiamo continuato a generare crescita e valore in tutti i nostri business. Nell’ambito dei satelliti della transizione, abbiamo definito i termini per un investimento del 20% da parte di Ares in Plenitude come pure per costituire una nuova entità congiunta con GIP che gestirà il nostro business della CCUS. Nell’upstream, prevediamo in linea con i tempi programmati di lanciare il nuovo satellite con Petronas, che sarà focalizzato sulla valorizzazione delle risorse gas dei due partner in Indonesia/Malesia. Inoltre, l’attesa decisione finale di investimento del progetto Argentina LNG rappresenta un passo significativo nell’espansione del nostro business del GNL. Infine, abbiamo identificato ulteriori iniziative di cassa che nel complesso ci consentiranno di generare circa €3 mld di contributo alla nostra posizione finanziaria.

La gestione industriale ha realizzato €2,7 mld di EBIT proforma adjusted, €1,13 mld di risultato netto adjusted e €2,8 mld di flusso di cassa operativo, superiore ai fabbisogni per gli investimenti di €2 mld. Nonostante l’evoluzione sfavorevole del cambio EUR/USD, abbiamo mantenuto un rapporto d’indebitamento proforma estremamente contenuto a 0,10, limite inferiore dell’intervallo da noi dichiarato. Guardando al futuro, riteniamo che la nostra solida posizione finanziaria, la strategia distintiva e differenziata e la capacità di rimanere flessibili e rapidi, continueranno a concorrere al nostro posizionamento ottimale per affrontare la volatilità di questa fase di mercato e per continuare ad assicurare competitivi ritorni ai nostri azionisti.”