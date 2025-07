Un nuovo allarme scuote il mondo agricolo: dopo le barbabietole, ora sono mele, pere e kiwi a subire l’attacco incessante di insetti “inediti”, proliferati a causa dell’innalzamento delle temperature. Una minaccia comune che evidenzia la fragilità delle coltivazioni di fronte ai cambiamenti climatici.

Insetti Invasori e Difese Insufficienti

Per le barbabietole, la battaglia è contro il Lisso, un insetto sconosciuto fino a pochi anni fa, e la Spodoptora. Organizzazioni come Coprob lamentano la carenza di “difese” adeguate: la ricerca su nuovi fitofarmaci è in ritardo, l’efficacia degli attuali è limitata dal caldo e le norme europee ne bloccano lo sviluppo.

Sul fronte della frutta, la situazione non è meno critica. Afidi e antracnosi colpiscono il melo, la cecidomia il pero, e la cocciniglia dell’actinidia minaccia il kiwi. Tutti questi parassiti hanno trovato terreno fertile nella crisi climatica. Per contrastarli, si stanno impiegando tecnologie all’avanguardia: droni, trappole con feromoni sessuali e insetticidi ammessi in agricoltura biologica.

“Riduci”: La Risposta Smart contro i Parassiti

Sembra che queste nuove strategie stiano dando i primi frutti. Il progetto “Riduci“, avviato lo scorso luglio con termine previsto a giugno 2027, ha già raccolto “rilevanti” dati. In particolare, la lotta agli afidi ha mostrato risultati promettenti in un meleto biologico a Castel Guelfo di Bologna, caratterizzato da una forte pressione parassitaria.

Federica Manucci del Consorzio Agrario di Ravenna ha spiegato: “Al primo rilievo, il 15 maggio scorso, alcune tesi hanno mostrato una significativa riduzione dell’infestazione, con percentuali di getti colpiti scese al 54-55%, rispetto all’85% del controllo non trattato. Le differenze sono apparse anche visivamente evidenti, a conferma dell’efficacia iniziale dei trattamenti. Attualmente è in corso la valutazione della persistenza di questi effetti nel tempo”. Si sta inoltre studiando l’Aphelinus mali, un antagonista naturale degli afidi.

Il progetto “Riduci”, coordinato da Astra Innovazione e Sviluppo e che vede il coinvolgimento di RiNova, Consorzio Agrario di Ravenna, Aop Italia, Apo Conerpo, Granfrutta Zani, Orogel Fresco, Terremerse, Apofruit Italia, Fruit Modena Group, Cab Massari, Cab Terra, Cico, OrtiColti, mira a definire “strategie sostenibili per difendere le colture emiliano-romagnole dalle nuove emergenze fitosanitarie. Per una frutticoltura più smart e con meno chimica.”

L’aumento delle difficoltà ha portato a un incremento dell’uso di prodotti chimici di sintesi, con conseguenze negative sull’ambiente. La stretta normativa europea ha spinto alla ricerca di nuove soluzioni per ridurre l’impatto agricolo su aria, acqua e suolo.

Maria Grazia Tommasini, responsabile organizzativo del progetto per RiNova, ha dichiarato: “Le condizioni climatiche estreme degli ultimi anni, caratterizzate da lunghi periodi caldo-siccitosi alternati a fenomeni intensi di pioggia e grandine, hanno favorito lo sviluppo e la diffusione di nuove avversità e l’esplosione di altre che, in passato, erano considerate secondarie. Lo scenario normativo e la chiara direzione intrapresa dall’Europa sul fronte dei prodotti fitosanitari richiedono tuttavia nuovi approcci, basati sull’impiego razionale di input chimici e su tecniche innovative come il monitoraggio avanzato e l’uso di droni. Questi strumenti rappresentano una grande opportunità per aumentare la resilienza del settore agricolo”. Il progetto “Riduci” si propone di fornire strumenti “pratici, sostenibili ed efficaci” per ridurre l’impatto ambientale e migliorare la produttività.

Gli Obiettivi Specifici di “Riduci”

Il progetto “Riduci” si articola in sei obiettivi principali: