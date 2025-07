«Mi dispiace che si sia parlato di un’operazione opaca di riconteggio, è importante usare termini appropriati e mantenere la correttezza». La consigliera comunale Sara Bertoldi (FdI), anche avvocato, evita le polemiche ma desidera chiarire alcuni aspetti fondamentali, sottolineando come «si stia parlando dell’operato di un’amministrazione che merita rispetto per la sua dignità e reputazione, evitando espressioni che possano generare fraintendimenti».

Queste affermazioni di Sara Bertoldi si riferiscono al ricorso presentato al Tar da parte della sua collega di lista, Gabriella Maria Seminatore, che ha impugnato il comune di Trento chiedendo l’annullamento del verbale relativo alle operazioni elettorali e del provvedimento di proclamazione degli eletti del 6 maggio. Quel risultato aveva assegnato la vittoria a Bertoldi con 103 preferenze. Seminatore, consigliera nella circoscrizione di Gardolo, era invece ferma a 97 preferenze: inizialmente sembrava lei la vincitrice, ma il conteggio finale ha escluso la sua elezione.

Sara Bertoldi precisa: «I dati diffusi in primo momento erano solo provvisori e sono stati pubblicati prima dell’ufficializzazione dei risultati definitivi da parte del Comune e della Regione».

Prosegue poi illustrando la fase di verifica: «Nel cosiddetto riconteggio ho ottenuto 18 preferenze in più rispetto ai dati parziali: da 85 sono salita a 103 voti, mentre Seminatore è rimasta a quota 97».

Un errore che non cambia l’esito finale

Nonostante ciò, Gabriella Maria Seminatore non ha ritenuto sufficiente questa spiegazione e ha deciso di rivolgersi al Tar. Una scelta legittima, che Sara Bertoldi riconosce con rispetto: «È un suo diritto, anche se mi dispiace che sia avvenuto all’interno della stessa lista».

Sara Bertoldi chiarisce infine che l’errore relativo alle due preferenze iniziali attribuite erroneamente non incide sul risultato definitivo delle elezioni e ribadisce l’importanza di mantenere la trasparenza e la correttezza nelle procedure elettorali.

A lei, tuttavia, non ha modificato il risultato finale. Sono gli stessi giudici del Tar a sottolineare in sentenza che «l’Ufficio elettorale centrale ha effettivamente attribuito due preferenze a Bertoldi provenienti dalle sezioni 78 e 87 — si legge nel documento — mentre la controinteressata non ha ottenuto alcuna preferenza». Tuttavia, il dato è ritenuto ininfluente dallo stesso Tribunale, considerando che Bertoldi è rimasta in vantaggio con quattro voti in più.

Status quo

«Non corrisponde al vero — ha aggiunto Bertoldi — che alcuni voti destinati a Seminatore siano stati assegnati a me, poiché quelle due preferenze non appartenevano a Seminatore». In ogni caso, come indicato nella sentenza, la modifica dei voti attribuiti a Bertoldi non ha permesso alla ricorrente di superare la collega di partito. Si tratta di una precisazione importante, secondo Bertoldi: «Ho sempre sostenuto un messaggio costruttivo e mi sono sentita coinvolta, ma soprattutto desidero chiarire questo per rispetto del corretto operato dell’amministrazione».

Nel merito, i giudici hanno comunque respinto il ricorso di Seminatore, dichiarandolo inammissibile poiché la candidata non avrebbe «assolto all’onere probatorio nei termini previsti dalla giurisprudenza in materia elettorale».