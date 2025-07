Prosegue e si rafforza la sinergia tra Alia Plures e la Robert F. Kennedy Human Rights Italia nell’ambito del protocollo d’intesa “Sostenibilità e diritti”, siglato il mese scorso. Questo accordo è nato per promuovere la cultura dei diritti umani, dell’inclusione e della cittadinanza attiva, insieme al rispetto per l’ambiente e alla sostenibilità ambientale.

Centri Estivi: Giochi, Apprendimento e Diritti Umani

Nel cuore dell’estate, le attività promosse si sono inserite all’interno dei centri estivi organizzati dalla RFK Italia (con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Fondazione Cipollini) dedicati a famiglie in situazioni di vulnerabilità, ospitati nella sede della RFK Italia a Firenze. Un luogo, quello della RFK International House of Human Rights, trasformato e donato a seconda vita: da ex luogo di detenzione a centro culturale e ricreativo dove accogliere ONG, start-up e ragazze e ragazzi da tutto il mondo. Un’iniziativa fatta di momenti di incontro, gioco e apprendimento per oltre 60 bambini e bambine provenienti da contesti culturali differenti, uniti dal comune filo conduttore della sostenibilità ambientale e dei diritti umani.

Giuseppe Meduri, Direttore relazioni esterne e comunicazione di Alia Plures, ha affermato: “L’esperienza dei centri estivi dedicati all’ambiente è un altro tassello del protocollo sostenibilità e diritti da poco firmato. Decine di bambini giocano e si divertono assieme, divenendo ambassador per le buone pratiche ambientali e l’educazione alla cittadinanza presso le loro famiglie.”

Federico Moro, Segretario Generale RFK Italia, ha dichiarato: “La sinergia con Alia Plures rappresenta una grande opportunità per i progetti di RFK Human Rights Italia. C’è una condivisione di valori e obiettivi che siamo certi proseguirà anche in futuro. I centri estivi che organizziamo sono un punto di riferimento sul territorio e vogliamo che in futuro continuino a crescere, con il sostegno di associazioni e istituzioni locali.”

“90° Minuto Circolare”: Educazione Pratica sui Rifiuti

Tra le proposte educative, si è svolto con grande partecipazione il laboratorio “90° Minuto Circolare”, ideato da Alia: un modulo formativo di 90 minuti pensato per affrontare, in modo coinvolgente e pratico, i principali errori nella raccolta differenziata, spiegando ai partecipanti il ciclo e la gestione dei rifiuti urbani. L’incontro è stato un’occasione non solo di apprendimento, ma anche di cittadinanza attiva e consapevole.

Alia conferma così il proprio impegno costante nell’educazione ambientale, che solo nell’ultimo anno scolastico ha coinvolto oltre 18.500 studenti e più di 600 classi nei 65 comuni gestiti, con una presenza significativa nel comune di Firenze: 2.959 studenti e 170 classi.

“Getta via i pregiudizi”: Un Progetto di Arte e Consapevolezza

Questa esperienza estiva rappresenta un nuovo tassello del progetto “Getta via i pregiudizi”, avviato nei mesi scorsi con la decorazione artistica dei primi cestini per la raccolta dei rifiuti presso il complesso de Le Murate, ispirati ai colori della bandiera dei diritti umani. Un gesto simbolico ma potente, che si traduce in educazione civica a cielo aperto.

Il progetto proseguirà fino a novembre, con numerose nuove installazioni in spazi pubblici strategici della città: cestini decorati da studenti e studentesse delle scuole fiorentine, che diventeranno strumenti di dialogo, bellezza e consapevolezza collettiva.