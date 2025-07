A Roma, ieri, in una sala gremita della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, si è levata una voce chiara e autorevole sul rapporto tra ciò che mangiamo e il nostro benessere. Non un convegno qualunque, ma la presentazione del libro “Cibi Falsi”, frutto della collaborazione tra Riccardo Fargione, anima e mente della Fondazione Aletheia, e la dottoressa Stefania Ruggeri, stimata nutrizionista e ricercatrice del CREA Ricerca – Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione. Un evento che ha acceso i riflettori su un tema di vitale importanza, un legame, quello tra alimentazione e salute, che ci tocca tutti da vicino.

La Verità Dietro l’Ultraprocessato: Un Invito Alla Riflessione

Il volume, con la sua prosa lucida e il suo rigore scientifico, si addentra nelle pieghe di una realtà spesso ignorata: le conseguenze, non solo sulla salute individuale, ma anche sull’economia e sull’ambiente, derivanti dal consumo smodato di cibi ultraprocessati, o come li definiscono gli autori, “ultraformulati”. È un richiamo, quasi un monito gentile, a fermarsi e riflettere sul nostro rapporto con il cibo, a riportare al centro della nostra tavola la qualità, la natura e la sostenibilità.

Gemelli: Una Scelta Non Casuale, Un Segnale Forte

La scelta di presentare “Cibi Falsi” proprio tra le mura del Policlinico Gemelli non è un dettaglio insignificante, ma un gesto carico di significato. Gli ospedali, è noto, sono spesso costretti a inseguire patologie, talvolta gravi, che potrebbero trovare una loro radice, o quantomeno un terreno fertile, in abitudini alimentari scorrette. L’incontro di ieri ha voluto sottolineare con forza come la prevenzione, quella vera, profonda e duratura, debba nascere proprio lì, dalla tavola. Il libro, con la sua ricchezza di dati e fatti inconfutabili, diventa così uno strumento prezioso, una guida per chiunque desideri prendere in mano le redini del proprio benessere, iniziando proprio da ciò che mettiamo nel piatto.

Un Parterre d’Eccezione: Voci per una Nuova Cultura Alimentare

L’evento, organizzato congiuntamente da Fondazione Policlinico Gemelli, Fondazione Aletheia e Università Cattolica del Sacro Cuore, ha visto un parterre d’eccezione, testimonianza dell’urgenza e della trasversalità del problema. Oltre agli autori, sono intervenuti: