Il sindaco Claudio Corrarati ha comunicato alcune decisioni prese dalla giunta comunale riguardanti il Natale, il decoro urbano, i negozi sfitti e le vetrine commerciali. Ha inoltre avvertito che, nel caso in cui le condizioni non risultassero decorose, verrà valutata anche l’introduzione di sanzioni.

La tradizionale pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Municipio nel periodo natalizio non verrà allestita. Nel corso della conferenza stampa del 24 luglio, Claudio Corrarati ha dichiarato con ironia: «Non voglio dover mettere i pattini per entrare in municipio». Ha sottolineato che piazza Municipio deve tornare ad assumere un aspetto più decoroso, poiché rappresenta il biglietto da visita della città e la casa dei cittadini. Per la pista di pattinaggio si cercherà una location alternativa.

Arte e decoro urbano

Durante l’inverno prossimo, piazza Municipio ospiterà alcune sculture artistiche dedicate alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Questa iniziativa fa parte di un più ampio programma promosso dall’amministrazione comunale per migliorare il decoro e la pulizia della città, non limitandosi al solo centro storico ma estendendosi a tutti i quartieri.

Il sindaco Corrarati ha ribadito: «Siamo convinti che una città più pulita sia anche una città più sicura».

Particolare rilievo è stato dato al progetto Murarte, un’iniziativa del Comune gestita da diversi anni dall’associazione Volontarius. L’obiettivo è offrire ai giovani di Bolzano la possibilità di esprimersi attraverso interventi artistici sulle superfici murarie urbane, nel rispetto della legalità e con l’intento di riqualificare gli spazi degradati.

Il sindaco ha spiegato: «Molto spesso, i muri della città, lasciati degradare o anonimi, possono essere rivitalizzati grazie all’arte urbana. Murarte rappresenta un esempio concreto di come l’arte possa migliorare l’aspetto del paesaggio urbano e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità».

Attraverso un recente monitoraggio, è stato individuato come area da riqualificare il muro laterale della Biblioteca Ortles, attualmente in condizioni di evidente degrado. In collaborazione con Officine Vispa e la stessa biblioteca, è previsto un intervento artistico pianificato e partecipato, realizzato insieme ai giovani residenti del quartiere.

Il sindaco ha annunciato che è in corso una revisione del regolamento comunale dedicato all’intervento su vetrine e negozi sfitti, spesso lasciati in condizione di abbandono. Se tali spazi non saranno mantenuti in maniera decorosa, ha spiegato, si valuterà l’introduzione di sanzioni per incentivare un recupero estetico e funzionale di queste aree.

Parallelamente, è allo studio un progetto, in collaborazione con il Commissariato del Governo, volto all’abbellimento dei jersey di protezione antisfondamento presenti in alcune zone strategiche della città quali piazza Walther, via Museo, via Piave e via Laurin. L’intervento prevede una copertura floreale che miri a integrare meglio questi elementi nel contesto urbano, riducendo il loro impatto visivo spesso percepito come invasivo.

Sul fronte culturale, in occasione della finale del prestigioso Concorso pianistico internazionale Ferruccio Busoni, in programma dal 27 al 31 agosto, saranno installati maxischermi in cinque piazze cittadine: Firmian, Mazzini, Nicoletti, Matteotti e Walther. Questa iniziativa permetterà a un pubblico più ampio di seguire le esibizioni dei finalisti, con collegamenti previsti ogni mattina dalle 10 alle 12:30 e ogni sera dalle 18 alle 21.

Tuttavia, non sono mancate critiche. Dal gruppo Bozen Solidale è arrivata una dura presa di posizione: Corrarati, definito un “moderato”, è stato accusato di agire secondo interessi legati agli albergatori e alle lobby locali, insinuando un legame poco trasparente tra la politica cittadina e questi gruppi di interesse.