Nel luglio 2025, si prevede un incremento dell’indice di fiducia dei consumatori, passando da 96,1 a 97,2, mentre l’indice composito della fiducia delle imprese calerà da 93,9 a 93,6, secondo quanto comunicato da Istat. Tra i consumatori, si nota un miglioramento nelle opinioni riguardanti la situazione personale, sia attuale che futura, mentre le valutazioni sulla situazione economica generale mostrano un peggioramento.

Per quanto riguarda il clima di fiducia delle imprese, si rileva un aumento nel settore manifatturiero (da 87,3 a 87,8) e nel commercio al dettaglio (da 102,0 a 105,8), mentre diminuisce nei servizi di mercato (da 95,5 a 93,7) e nel settore delle costruzioni (da 103,4 a 102,4).

Analizzando le componenti degli indici di fiducia, Istat evidenzia che nel manifatturiero migliorano tutte le componenti. Nel settore delle costruzioni, si osserva un’evoluzione positiva nei giudizi sugli ordini, anche se le aspettative riguardanti l’occupazione sono in calo. Nel comparto dei servizi di mercato, tutte le variabili mostrano un’evoluzione negativa; al contrario, nel commercio al dettaglio si prevede una dinamica positiva in tutte le componenti, con attese sulle vendite particolarmente promettenti grazie alle prospettive favorevoli nella grande distribuzione.

In seguito a un’indagine trimestrale rivolta alle imprese manifatturiere riguardo agli ostacoli alla produzione, si stima un aumento delle aziende che non segnalano impedimenti nelle loro attività, con la percentuale che passa dal 64,5% effettuata nella rilevazione di aprile 2025 al 66,5% attuale.

Istat sottolinea come a luglio l’indice di fiducia delle imprese abbia nuovamente mostrato un calo dopo due mesi consecutivi di crescita. Questo declino è attribuibile principalmente al deterioramento registrato nel comparto dei servizi di mercato e in quello delle costruzioni. In particolare, tra i servizi si evidenzia un abbassamento della fiducia nella maggior parte dei settori coperti dall’indagine, eccetto i servizi turistici, per i quali si prevede una significativa crescita dell’indice. Nelle costruzioni, migliora il clima di opinione in alcune attività specializzate, ma si registra una flessione nell’ingegneria civile e, in particolare, nella costruzione di edifici.

Dopo il calo di giugno, l’indice di fiducia dei consumatori risale, posizionandosi al di sopra della media registrata nel primo semestre del 2025. Si segnala un generale miglioramento in tutte le componenti dell’indice, eccetto per le attese riguardanti la situazione economica del Paese.

Le preoccupazioni dei consumatori e delle imprese

Ci sono luci e ombre sulla fiducia di consumatori e imprese, con l’indice che a luglio risulta in aumento per le famiglie, ma in calo dopo due mesi consecutivi di crescita per le imprese. L’Associazione ha dichiarato: “Sulla fiducia di famiglie e imprese grava come un macigno il peso dei dazi annunciati dal governo americano. Una potenziale guerra commerciale tra USA e UE e le crescenti tensioni geopolitiche internazionali rappresentano una seria minaccia che potrebbe influenzare negativamente non solo le aspettative di consumatori e imprese, ma anche l’economia italiana, portando a un deterioramento di tutti gli indici.”