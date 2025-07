Confcommercio Toscana e Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) stringono un’alleanza strategica per sostenere le imprese regionali, mettendo a disposizione 310 milioni di euro in nuovo credito. L’accordo, siglato dal Presidente di Confcommercio Toscana, Aldo Cursano, e dal Direttore Regionale Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo, Tito Nocentini, mira a incentivare la competitività, promuovere le transizioni e stimolare la nascita di nuove attività commerciali, con un focus sul rafforzamento del tessuto economico locale.

Credito Agevolato e Commissioni POS Azzerate

L’iniziativa si inserisce nel più ampio accordo nazionale tra la Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, e Confcommercio, che ha già portato all’erogazione di circa 18 miliardi di euro alle aziende del commercio al dettaglio e all’ingrosso italiane tra il 2020 e il 2024.

Il nuovo accordo si distingue per l’azzeramento delle commissioni sui micropagamenti POS per l’intero 2025, una misura pensata per gli esercenti e in particolare per le piccole realtà commerciali, già attivata dalla Banca nel 2022. L’obiettivo è favorire la diffusione dei pagamenti digitali e supportare gli operatori economici.

Digitalizzazione e Sostenibilità al Centro

L’accesso al credito per le imprese di minori dimensioni sarà facilitato da soluzioni completamente digitali, che permetteranno di richiedere e perfezionare finanziamenti a breve termine direttamente online, mantenendo comunque la consulenza del proprio gestore bancario.

Tra i pilastri dell’accordo figurano:

Strumenti di pagamento multicanale ed evoluti (es. SmartPOS con servizi come le mance).

(es. SmartPOS con servizi come le mance). Un nuovo processo del credito dematerializzato e digitalizzato .

. Supporto agli investimenti in digitalizzazione ed energie rinnovabili .

. Definizione di modelli di business sostenibili , anche grazie ai Laboratori ESG di Intesa Sanpaolo.

, anche grazie ai Laboratori ESG di Intesa Sanpaolo. Strumenti per facilitare la nascita di nuove attività e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile.

Le Voci dei Protagonisti

Aldo Cursano, Presidente di Confcommercio Toscana, ha affermato: “Questo accordo rafforza il nostro impegno nel sostenere concretamente le imprese del terziario, offrendo strumenti utili per affrontare le sfide dell’accesso al credito e della digitalizzazione. Confcommercio non è solo rappresentanza e tutela, ma anche supporto operativo all’attività d’impresa. Grazie alla forza dell’associazione, i nostri imprenditori possono contare su condizioni vantaggiose e servizi mirati, per crescere e competere in un mercato sempre più complesso. Il credito è una leva fondamentale per la crescita e la competitività delle imprese e l’alleanza con Intesa Sanpaolo conferma una visione condivisa”.

Tito Nocentini, Direttore Regionale Toscana e Umbria della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “Con questo accordo a fianco di Confcommercio Toscana continuiamo ad investire nel futuro anche delle piccole imprese, degli esercenti e degli operatori economici del nostro territorio che potranno disporre in Toscana di 310 milioni di euro per rafforzare la loro competitività e per aprire nuove attività. Un’agevolazione concreta anche per usare sempre più il pagamento elettronico, oltre che per stimolare l’innovazione tecnologica e digitale del settore, che andiamo a rafforzare ulteriormente dopo aver negli scorsi anni lanciato l’iniziativa Firenze CashLess”.