Da Montegiovi a Roma, a piedi, per incontrare il Papa. È la straordinaria iniziativa di sette abitanti del piccolo borgo dell’entroterra grossetano, in Toscana, decisi a non arrendersi di fronte al rischio di crollo della canonica, simbolo della progressiva fine delle aree interne italiane. Una “missione” che partirà il 30 agosto, animata dalla convinzione che “dopo il mancato intervento delle istituzioni gli abitanti hanno deciso di prendere in mano la situazione”.

Un Viaggio di Fede e Resistenza per le Aree Interne

In un percorso di due settimane verso la Capitale, i sette pellegrini porteranno con sé la statua di Santa Caterina e saranno accompagnati da due asini. L’obiettivo primario è ottenere un’udienza con Papa Leone per “attirare l’attenzione pubblica sul problema e chiedere aiuto, portandogli le lettere di altre piccole comunità incontrate durante il viaggio”. La traversata, infatti, non è solo per Montegiovi, ma si fa portavoce della questione annosa e faticosa delle aree interne del Paese, spesso dimenticate.

“Il Nostro Miracolo”: La Storia Diventa Documentario

Il “pellegrinaggio” avrà un testimone d’eccezione: il regista Davide Tisato, originario di Montegiovi, che riprenderà il cammino tra paesi e fattorie, tende e rifugi, per il suo documentario ‘Il Nostro Miracolo’. Una produzione Cloud Fog Haze Picture e Articolture con RSI-Radiotelevisione Svizzera, supportata dalla Toscana Film Commission.

“Da troppi anni la canonica del paese versa in uno stato preoccupante e le istituzioni responsabili si rimbalzano le responsabilità. Davanti a questa incuria, abbiamo deciso di passare all’azione, dopo averne lungamente discusso negli ultimi mesi”, affermano gli abitanti, mettendo in luce l’incuria delle istituzioni. Tisato, tornato a Montegiovi dopo trent’anni, riflette sulla perdita di fiducia nelle istituzioni quando le infrastrutture cadono in rovina. “Montegiovi diventa così il simbolo di un sistema e una visione ingiusti, in cui l’attenzione viene prestata solo ai centri urbani o turistici, variamente redditizi. A Montegiovi abbiamo deciso di opporci a questa lettura politica del territorio e forse è l’ultima occasione che abbiamo, visto che siamo rimasti ormai poco più di 150 abitanti”.

L’obiettivo è restaurare la canonica fatiscente per destinarla a scopi comunitari. “Ci vorrebbe quasi un miracolo, che potrebbe diventare realtà grazie alla nostra coesione, alla nostra convinzione e all’auspicata influenza papale”. ‘Il Nostro Miracolo’ si propone così come un manifesto della battaglia per la vita e la resistenza delle aree interne.