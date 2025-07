Saipem, nella foto l’a. d. Alessandro Puliti, colosso dell’ingegneria e della costruzione per il settore energetico, annuncia un primo semestre 2025 in forte crescita, confermando il trend positivo degli ultimi tre anni. I ricavi si attestano a 7,2 miliardi di euro, con un EBITDA in aumento del 35% a 764 milioni di euro. L’utile netto raggiunge i 140 milioni di euro (+19%), mentre il free cash flow balza a 766 milioni di euro, segnando una robusta generazione di cassa. La società ha inoltre confermato la guidance per l’intero 2025, prevedendo ricavi per circa 15 miliardi di euro e un EBITDA di circa 1,6 miliardi.

Fusione con Subsea7: Nasce Saipem7, un Colosso Globale dell’Energy Services

Parallelamente ai risultati semestrali, Saipem e Subsea7 hanno firmato un accordo vincolante per la loro fusione, che darà vita a Saipem7, un nuovo leader globale nei servizi energetici. La fusione, che si prevede sarà finalizzata nella seconda metà del 2026, creerà una realtà con ricavi pro-forma di circa 21 miliardi di euro e un EBITDA di oltre 2 miliardi.

Dettagli dell’Operazione La nuova entità, Saipem7, avrà un portafoglio ordini aggregato di 43 miliardi di euro e genererà oltre 800 milioni di euro di free cash flow. Gli attuali azionisti di Saipem e Subsea7 deterranno pariteticamente il 50% del capitale sociale della nuova società. Gli azionisti di Subsea7 riceveranno 6,688 nuove azioni Saipem per ogni azione Subsea7 posseduta, e Subsea7 distribuirà un dividendo straordinario di 450 milioni di euro prima del perfezionamento dell’operazione.

Sinergie e Governance La fusione è attesa generare sinergie annuali per circa 300 milioni di euro a partire dal terzo anno post-integrazione, derivanti dall’ottimizzazione della flotta, dall’efficientamento del procurement e dalla razionalizzazione delle attività commerciali. La sede legale di Saipem7 rimarrà in Italia, con quartier generale a Milano, e le azioni saranno quotate sia a Milano che a Oslo.

La governance di Saipem7 vedrà Kristian Siem (Subsea7) come Presidente del Consiglio di Amministrazione e Alessandro Puliti (Saipem) come Amministratore Delegato. Eni, CDP Equity e Siem Industries, azionisti di riferimento delle rispettive società, hanno espresso il loro pieno supporto all’operazione.