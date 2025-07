Nei primi sei mesi del 2025, SACE ha mobilitato ben 25,3 miliardi di euro, un risultato che porta gli interventi complessivi dall’inizio del Piano Industriale 2023-2025 a 138 miliardi di euro. Questo ha generato un impatto di 333 miliardi di euro sul sistema produttivo, contribuendo a creare e/o mantenere oltre 1,8 milioni di posti di lavoro. Un effetto leva notevole per l’economia nazionale, amplificato da una politica assuntiva prudente e sostenibile. Questo è il quadro del primo del Gruppo.

Dei 25,3 miliardi di euro mobilitati nel semestre, il 56% è stato destinato a progetti sul mercato domestico, mentre il 44% ha riguardato attività di export e internazionalizzazione delle imprese italiane. In totale, SACE ha affiancato 62.000 imprese, con una crescita del +21% rispetto al primo semestre 2024.

La crescita si riflette anche nell’andamento della produttività, che ha registrato un balzo del 23% rispetto al primo semestre 2024, grazie al percorso trasformativo intrapreso da SACE dal 2023, basato su organizzazione del lavoro agile, flessibilità, digitalizzazione e adozione diffusa dell’intelligenza artificiale per migliorare il servizio alle imprese.

La solidità della gestione finanziaria e patrimoniale di SACE è stata confermata anche dal recente aggiornamento del Rating Fitch a BBB con Outlook Positivo, con profilo finanziario “aaa” e stand alone credit profile “aa”.

Supporto a innovazione e investimenti domestici: focus sulla Garanzia Growth

Nel primo semestre 2025, SACE ha mobilitato 14 miliardi di euro a sostegno dei progetti di crescita delle imprese italiane in Innovazione (digitalizzazione, sostenibilità, efficientamento e adattamento climatico). In questo ambito, è stata lanciata la Garanzia Growth, lo strumento a mercato nato dal restyling della Convenzione di SACE con 120 banche partner, che ricomprende l’intera offerta di garanzie di SACE per importi fino a 50 milioni di euro.

Nell’ambito del supporto all’innovazione e agli investimenti domestici rientra anche il sostegno di SACE al PNRR, che da inizio operatività ha raggiunto i 5,4 miliardi di euro di risorse mobilitate, abilitando progetti per un valore complessivo di 26,4 miliardi.

Sostegno a export e internazionalizzazione: nuove rotte e Piano Mattei

Nel primo semestre 2025, SACE ha mobilitato 11 miliardi di euro a supporto dei progetti di export e degli investimenti di internazionalizzazione delle imprese italiane, con particolare attenzione all’apertura di nuove rotte per l’export, nel solco del Piano d’Azione definito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Il grado di diversificazione dei paesi in cui SACE ha sostenuto i progetti delle imprese italiane è cresciuto del 19% rispetto al primo semestre 2024. A contribuire a questo andamento anche l’impegno di SACE nell’ambito del Piano Mattei per l’Africa. Dal 2024, anno di avvio del Piano, SACE ha rilasciato 2 miliardi di euro di garanzie, consentendo la realizzazione di circa 16 miliardi di euro di investimenti e progetti in Africa.

Creazione di opportunità e servizio Worldwide

Nel primo semestre prosegue la spinta di SACE per l’export italiano attraverso la facilitazione d’incontro tra imprese italiane e buyer esteri. Il numero di incontri di Business Matching complessivamente organizzati sale a 120 per un totale di oltre 4.000 imprese italiane, coinvolgendo diverse filiere strategiche per il Made in Italy (dal food all’agribusiness; dall’energetico al waste&water treatment; dalla meccanica all’automotive).

La rete internazionale di SACE conta oggi 13 uffici in Paesi target e ad alto potenziale per il Made in Italy, tra cui Emirati Arabi, Arabia Saudita, Turchia, Vietnam, Singapore, Brasile, Messico, Marocco ed Egitto. A questi si aggiungono le 11 sedi presenti in Italia, con una rete potenziata e raddoppiata rispetto al primo semestre 2024 con più di 150 persone dedicate e un modello di servizio che mette al centro la crescita delle aziende “Your Growth. Anywhere. Anytime”. Per Alessandra Ricci, a. d. Sace: “In un contesto globale complesso, le imprese stanno dimostrando resilienza e capacità di competere, e noi di SACE continuiamo a essere al loro fianco come partner strategico di crescita, migliorando la nostra capacità di servire le imprese offrendo soluzioni concrete, ovunque e in ogni momento. I risultati raggiunti nel primo semestre 2025, segnano un ulteriore passo avanti nel nostro supporto alle imprese italiane che cresce di pari passo con la nostra attenzione alla sostenibilità del sistema delle garanzie e a una gestione finanziaria e patrimoniale solida.”