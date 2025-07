Prysmian, nella foto l’a. d. Massimo Battaini, leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi energetici e di telecomunicazione, ha annunciato un investimento strategico in Relativity Networks, società all’avanguardia nella tecnologia in fibra ottica di nuova generazione. Questa mossa rafforza la collaborazione già avviata a marzo 2025, che prevedeva l’accordo per la produzione e la distribuzione globale della fibra ottica hollow-core (HCF), una tecnologia destinata a rivoluzionare il panorama delle reti ottiche.

L’investimento mira a supportare la crescita di Relativity Networks, accelerando la produzione della tecnologia proprietaria HCF. Questa innovazione offre vantaggi significativi rispetto alle fibre ottiche tradizionali, tra cui una latenza molto bassa, una riduzione della distorsione del segnale e prestazioni nettamente superiori. L’HCF apre nuove frontiere per applicazioni ad alte prestazioni come il trading ad alta frequenza, l’accelerazione dell’intelligenza artificiale (AI), le reti quantistiche e le soluzioni energetiche sostenibili per data center all’avanguardia.

L’Esperienza di Prysmian Incontra la Nuova Frontiera dell’Ottica

Prysmian porta in dote alla partnership un’esperienza decennale nel campo delle fibre speciali, delle tecnologie in fibra per data center e dei cavi ottici altamente complessi, unitamente a una solida tradizione di innovazione nel settore delle telecomunicazioni. Questa sinergia tra la comprovata expertise di Prysmian e l’innovazione di Relativity Networks promette di spingere i confini delle prestazioni ottiche.

“Questo accordo con Relativity Networks è un’evoluzione naturale della nostra missione: risolvere le sfide più critiche dei nostri clienti attraverso l’innovazione“, ha dichiarato Frederick Persson, Executive Vice President Digital Solutions di Prysmian. Ha poi aggiunto: “La nostra esperienza nell’ambito delle fibre insensibili alla piegatura, fibre multimodali ad alta capacità e design di cavi compatti ha costantemente spinto i limiti delle prestazioni ottiche. La fibra hollow-core è la prossima frontiera – e siamo entusiasti di portarla sul mercato su scala globale.“

Persson ha concluso evidenziando l’impatto strategico dell’investimento: “Questa partnership non solo amplia il nostro portafoglio di prodotti per i data center – dove già offriamo una gamma completa di soluzioni in fibra multimodale e specializzata – ma rafforza anche la nostra trasformazione in un fornitore completo di soluzioni digitali. Crediamo che la fibra hollow-core sbloccherà nuove applicazioni nell’ambito della connettività ad alta velocità, e l’innovazione continuerà a essere il motore della nostra strategia.“

Relativity Networks: Risposta alle Sfide di Latenza ed Energia nell’Era dell’AI

Anche Jason Eichenholz, fondatore e CEO di Relativity Networks, ha commentato l’investimento, sottolineando il ruolo cruciale della tecnologia HCF nell’era dell’Intelligenza Artificiale.

“Questo investimento rappresenta una tappa fondamentale nella missione di Relativity Networks: affrontare due delle sfide infrastrutturali più urgenti dell’era dell’AI – la latenza e l’accesso all’energia“, ha affermato Eichenholz. Ha poi spiegato l’importanza della tecnologia: “Mentre i data center affrontano richieste energetiche e di latenza senza precedenti, la nostra tecnologia HCF fornisce l’infrastruttura critica necessaria per supportare questa crescita esponenziale. Questo finanziamento – insieme alla continua collaborazione con Prysmian – ci permette di accelerare la nostra capacità di rispondere alla crescente domanda di infrastrutture in grado di sostenere i massicci requisiti computazionali dell’intelligenza artificiale.“