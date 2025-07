Il processo di autorizzazione per la costruzione dei data center sta subendo un’accelerazione. Secondo una bozza del decreto energia, il Mase prevede che l’iter sia unico e che si concluda entro dieci mesi dalla verifica della completezza della documentazione. Per le valutazioni di impatto ambientale, i termini saranno dimezzati. Questo provvedimento dovrebbe essere approvato in occasione dell’ultimo consiglio dei ministri prima della pausa estiva, programmato per il 4 agosto. È importante notare che questa tempistica non è prorogabile, se non in casi eccezionali, e comunque per un massimo di 90 giorni.

Secondo la relazione che accompagna il testo, i data center sono definiti “snodi essenziali per la transizione digitale del Paese”. Viene sottolineato che devono essere realizzati rapidamente per garantire un immagazzinamento sicuro dei dati e per evitare l’obsolescenza tecnologica dei progetti già presentati o in fase di presentazione.