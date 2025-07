Il 2024 ha segnato il pieno ritorno alla mobilità pre-pandemia in Italia. Tuttavia, il recente rapporto Istat-Aci sull’incidentalità stradale rivela un quadro contrastato: il numero delle vittime è rimasto quasi invariato, mentre gli incidenti e i feriti sono aumentati.

I Dati del 2024

Si registrano 3.030 morti in incidenti stradali (-0,3% rispetto al 2023). I feriti salgono a 233.853 (+4,1%) e gli incidenti totali raggiungono quota 173.364 (+4,1%). Confrontando con il 2019, vittime (-4,5%) e feriti (-3,1%) sono diminuiti, mentre gli incidenti mostrano un leggero aumento (+0,7%).

Le Categorie Più Colpite

Le vittime aumentano tra motociclisti (830, +13,1%), monopattini (23 morti, più 1 pedone, rispetto ai 21 del 2023) e autocarri (146, +30,4%). Diminuiscono invece tra gli occupanti di autovetture (1.252, -6,0%), ciclomotoristi (61, -10,3%), pedoni (470, -3,1%) e utenti di biciclette (185, -12,7%).

Strade e Rischi: Le Autostrade Sotto Pressione

Incidenti e feriti sono aumentati su tutte le tipologie di strade. Le autostrade mostrano l’incremento più significativo: +6,9% di incidenti, +7,0% di feriti e +7,1% di vittime. Nelle aree urbane, le vittime calano (-2,1%), mentre sulle strade extraurbane registrano un lieve aumento (+0,1%).

Cause e Sanzioni

I comportamenti errati più frequenti restano distrazione, mancato rispetto della precedenza e velocità eccessiva (37,8% delle cause). La guida troppo veloce è la seconda infrazione più sanzionata (34% delle violazioni totali). Aumentano le sanzioni per mancato uso del casco e guida sotto l’effetto di stupefacenti, mentre diminuiscono quelle per mancato uso delle cinture e guida in stato di ebbrezza.

L’Italia nel Contesto Europeo

Nel 2024, le vittime nella UE27 sono diminuite del 2,2% rispetto al 2023, attestandosi a 20.017. La mortalità media UE27 è di 45 morti per milione di abitanti, inferiore a quella italiana, pari a 51. L’Italia si posiziona così al 19° posto in Europa per mortalità stradale.