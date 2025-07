Il Gruppo FS celebra un traguardo significativo con il completamento della galleria di Casalnuovo, parte integrante della linea ad Alta Velocità/Alta Capacità (AV/AC) Napoli–Bari. L’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma, nella foto, ha evidenziato l’importanza di quest’opera non solo per l’avanzamento infrastrutturale del Paese, ma anche come simbolo di innovazione e sostenibilità.

“Con il completamento dei lavori della galleria di Casalnuovo, lungo la linea AV/AC Napoli–Bari, celebriamo un nuovo modo di costruire infrastrutture nel nostro Paese“, ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma, sottolineando la portata rivoluzionaria del progetto.

Innovazione Iperbarica e Sostenibilità Ambientale

La galleria di Casalnuovo rappresenta un primato tecnologico per l’Italia. Per la prima volta a livello nazionale, e tra le prime in Europa, una galleria ferroviaria è stata scavata utilizzando la modalità iperbarica. Questa tecnologia innovativa ha permesso di affrontare sfide complesse in un contesto particolarmente delicato.

Donnarumma ha specificato le difficoltà superate: “Per la prima volta in Italia, e tra le prime in Europa, una galleria ferroviaria è stata scavata in modalità iperbarica: una tecnologia mai utilizzata prima su scala nazionale. Sotto un’area densamente popolata, abbiamo scavato 650 metri in presenza di un’importante falda acquifera, giorno e notte, con mezzi a trazione elettrica e senza emissioni. La falda è rimasta protetta, i lavoratori al sicuro, il territorio tutelato.” Questo approccio ha garantito la massima sicurezza per l’ambiente e per i lavoratori, minimizzando l’impatto sul territorio circostante.

Napoli-Bari, Prossima Realizzazione e Significato Strategico

Il completamento della galleria di Casalnuovo accelera la realizzazione della linea Napoli–Bari, un’infrastruttura cruciale per la connettività del Sud Italia. L’AD di FS ha ribadito l’obiettivo temporale: “La nuova Napoli–Bari continua a prendere forma e presto sarà possibile percorrerla in sole due ore.” Questa riduzione significativa dei tempi di percorrenza avrà un impatto positivo sulla mobilità e sullo sviluppo economico delle regioni coinvolte.

Concludendo, Donnarumma ha attribuito alla galleria un valore che va oltre la sua funzione meramente ingegneristica: “Questa galleria non è solo un’infrastruttura. È un simbolo di ciò che l’Italia sa fare quando mette in campo competenza, visione e coraggio“. Un messaggio che evidenzia la capacità del Paese di affrontare sfide complesse con soluzioni all’avanguardia.