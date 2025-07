Per voi che cercate un’esperienza autentica, Fontainemore (Valle D’Aosta) è un luogo dove la leggenda si intreccia con la storia e la natura alpina crea uno scenario mozzafiato. Con un’altitudine di circa 760 metri e una popolazione di circa 436 abitanti (dato aggiornato al 30 novembre 2024), questo borgo vi invita a scoprire un’autenticità rara, lontano dal frastuono della vita moderna. Il nome stesso di Fontainemore racchiude un’antica leggenda: si narra che derivi da “Fontaine Maur”, la fonte benedetta da San Mauro. Questo monaco, giunto dalla zona di Oropa, fece sgorgare una sorgente durante una preghiera nel villaggio. Intorno a questa fonte, e in onore di Sant’Antonio Eremita, fu eretta una cappella nel VII secolo, dando origine al nome che ancora oggi risuona tra le montagne. La storia di Fontainemore è segnata dal dominio dei Signori di Vallaise nel XII secolo, che per circa seicento anni esercitarono la loro giurisdizione sulla valle. Il borgo è anche custode di una lunga tradizione di emigrazione: i “maçons”, i muratori locali, portarono la loro arte in Francia e Svizzera, lasciando un’eredità di maestria artigianale. Testimonianze di questo ricco passato sono ancora visibili: l’antico ponte medievale a dorso di mulo sul torrente Lys e la suggestiva Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio.

Fontainemore offre un’esperienza visiva che spazia dall’architettura storica alla grandiosità della natura. Non potete perdere il caratteristico ponte medievale a dorso di mulo sul torrente Lys, un capolavoro di ingegneria antica che sembra sospeso nel tempo. La Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio è un altro punto di interesse, con la sua storia e la sua architettura che raccontano secoli di fede e comunità. Per gli amanti della natura, il Centro visitatori della Riserva Naturale del Mont Mars è una tappa obbligata, con le sue mostre sulla fauna locale e sulla storica Processione di Oropa. La Riserva Naturale del Mont Mars stessa è un paradiso per gli escursionisti, offrendo un’ampia area per trekking, sci di fondo e ciaspolate in inverno, immersi in un paesaggio alpino incontaminato. La cucina di Fontainemore è un’ode ai sapori autentici della Valle d’Aosta. I piatti tipici riflettono la tradizione agricola e l’allevamento alpino della valle: formaggi d’alpeggio, salumi artigianali, la calda polenta, i profumati funghi e la saporita selvaggina. Ogni boccone racconta la storia di un territorio generoso e delle sue tradizioni culinarie. Il borgo si anima in diverse occasioni durante l’anno. La Processione di Oropa è un evento culturale di grande rilevanza, che lega Fontainemore a un’antica tradizione religiosa. Il 17 gennaio, la festa di Sant’Antonio Abate, patrono del paese, è un’occasione per vivere il folklore locale e le celebrazioni tradizionali. Il periodo migliore per visitare Fontainemore è la primavera e l’estate, quando il clima mite invita alle attività all’aperto e la natura esplode in tutto il suo splendore. L’inverno, invece, trasforma il borgo in un’oasi per gli amanti dello sci di fondo e delle escursioni con le ciaspole, avvolti da un silenzio magico. Raggiungere Fontainemore è semplice: in auto, basta risalire la Valle del Lys da Pont-Saint-Martin. Il paese è anche ben servito da linee autobus che lo collegano ai centri vicini, rendendo l’accesso comodo anche per chi preferisce non usare l’auto.