Ferrero ha migliorato la tracciabilità delle sue catene di approvvigionamento. Oltre il 90% degli ingredienti principali è stato mappato fino all’origine e, grazie alla collaborazione con Sourcemap e Starling, il Gruppo ha raggiunto il 97% di tracciabilità sia per il cacao che per l’olio di palma, e il 94% per le nocciole. Questo è quanto si evince dal 16esimo Rapporto di Sostenibilità pubblicato oggi. Giovanni Ferrero, Executive Chairman del Gruppo, ha dichiarato: “Il nostro impegno di fronte alle sfide globali, in particolare al cambiamento climatico, rimane chiaro: approvvigionarsi responsabilmente, innovare con coraggio e salvaguardare l’ambiente per le generazioni future”.

Significativa è la riduzione delle emissioni, che avvicina l’azienda all’obiettivo di dimezzare le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030. Il 90% dell’elettricità utilizzata per la produzione e lo stoccaggio, si legge nel Rapporto, proviene da fonti rinnovabili. Inoltre, oltre il 90% dei materiali di imballaggio utilizzati è riutilizzabile, riciclabile o compostabile. Il rapporto plastica/prodotto è stato ridotto del 13%, i vasetti di ‘Nutella Plant-Based’, la versione vegana della celebre crema spalmabile, sono realizzati con il 60% di vetro riciclato e il nuovo cucchiaino di Kinder Joy è di carta.

Per il CEO del Gruppo, Lapo Civiletti, Ferrero sta portando avanti “con successo il percorso in ambito sostenibilità, mantenendo al contempo una solida gestione finanziaria in tutta l’azienda. Stiamo compiendo grandi sforzi nella tracciabilità dei nostri ingredienti chiave e per migliorare la visibilità della catena di approvvigionamento, portando avanti al contempo i nostri impegni per garantire i diritti umani, proseguendo il nostro percorso di decarbonizzazione”.