eVISO, la società COMMOD-TECH con intelligenza artificiale che opera nelle materie prime (luce, gas, mele), annuncia una nuova partnership strategica in Piemonte. L’azienda ha siglato una convenzione annuale con una società piemontese di servizi e consulenza aziendale, con l’obiettivo di espandere la propria offerta di energia elettrica e gas, inclusi servizi di efficienza energetica e fornitura di energia 100% rinnovabile.

Obiettivo: 12.000 Nuovi Clienti e Presenza sul Territorio

La collaborazione con il nuovo partner, che vanta una solida rete di distribuzione in tutto il Piemonte, permetterà a eVISO di raggiungere 12.000 nuovi clienti, portando il totale a 19.000 POD (Punti di Consegna). Questo accordo si inserisce nella strategia di eVISO di espansione su canali commerciali aggiuntivi rispetto alla vendita diretta alle PMI. La società ha già siglato accordi simili con la Banca di Credito Cooperativo di Cherasco a settembre 2024 e con l’Ordine degli Ingegneri di Torino a dicembre 2024.

Le Voci dei Protagonisti

Lucia Fracassi, nella foto, Direttore Generale di eVISO, ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver siglato una convenzione con una società piemontese di rilievo nel settore dei servizi e della consulenza aziendale. Grazie a questa partnership, potremo offrire energia 100% rinnovabile, gas e soluzioni di efficienza energetica a un bacino più ampio di clienti, attraverso una rete di distribuzione estesa a livello regionale. L’accordo rafforza la nostra strategia di espansione su nuovi canali, già avviata con realtà come la BCC di Cherasco e l’Ordine degli Ingegneri di Torino”.

Cristina Baldi, Sales Area Manager di eVISO, ha aggiunto: “Questa collaborazione rappresenta un’importante opportunità per consolidare la nostra presenza nel territorio piemontese, e di Torino in particolare, rafforzando allo stesso tempo il legame con una clientela sempre più attenta a soluzioni sostenibili e personalizzate. Siamo convinti che la sinergia tra le nostre competenze e la capillarità della rete partner genererà valore per tutti”.