Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto al Quirinale la Nazionale di calcio femminile, reduce da uno straordinario cammino agli Europei che le ha viste raggiungere la semifinale. Un percorso che, nonostante l’eliminazione a un passo dalla finale contro l’Inghilterra in una partita rocambolesca, ha riscosso il plauso e l’ammirazione del Capo dello Stato e dell’intero Paese.

“Grazie per aver svolto uno splendido europeo, rendendo onore alla maglia e alla bandiera del vostro Paese“, ha esordito il Presidente Mattarella, sottolineando il valore della prestazione delle Azzurre. La sconfitta in semifinale, definita dal Presidente come un “episodio sfortunato”, non ha intaccato il riconoscimento per il risultato raggiunto.

Il Percorso Magnifico e l’Impegno del Presidente

Mattarella ha rivelato di aver seguito con grande attenzione tutte le partite della Nazionale. “Vi ho seguito, l’orario me lo consentiva e ho seguito tutte le vostre partite. È stato un percorso magnifico, avevo predisposto tutto per raggiungervi a Basilea”, ha dichiarato, evidenziando il suo personale coinvolgimento. Il Presidente ha poi invitato a guardare oltre la delusione della semifinale: “dobbiamo evitare di restare prigionieri degli episodi sfortunati che hanno impedito di arrivare alla finale.“

Un Messaggio alla Società

Le parole del Presidente Mattarella hanno rimarcato non solo il successo sportivo, ma anche il significato più ampio del cammino della Nazionale. “Le vostre medaglie le avete conquistate, scrivendo una bellissima pagina di sport con prestazioni di alto livello e grande qualità. Avete mandato un messaggio alla società del nostro Paese.” Un chiaro segnale che le imprese delle Azzurre vanno oltre il campo da gioco, ispirando e trasmettendo valori importanti a tutta la collettività.