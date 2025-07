Edison chiude il primo semestre 2025 con ricavi a 9,4 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 7,2 miliardi del 2024, sostenuti da maggiori volumi di energia prodotta e venduta e da un incremento dei prezzi di mercato. L’EBITDA si attesta a 736 milioni di euro, in calo rispetto ai 967 milioni del pari periodo 2024, risentendo di condizioni di mercato meno favorevoli e della normalizzazione della produzione idroelettrica. Nonostante ciò, l’utile netto si ferma a 178 milioni di euro.

Il Contesto di Mercato e la Strategia di Edison

Il primo semestre 2025 è stato caratterizzato da una riduzione delle opportunità di ottimizzazione del portafoglio gas a lungo termine e dal ritorno della produzione idroelettrica a livelli storici, dopo le performance eccezionali del 2024. Il prezzo unico nazionale (PUN) dell’elettricità è cresciuto del +27,9%, mentre il gas spot in Italia ha registrato un +38,6%.

A compensare parzialmente queste dinamiche, il contributo del settore termoelettrico è cresciuto del +31,4%, grazie anche all’apporto delle centrali di ultima generazione di Presenzano e Marghera Levante. Anche i servizi energetici offerti alle industrie da Edison Next hanno mostrato una crescita. Le attività rinnovabili e dei servizi per i clienti rappresentano il 50% dell’EBITDA del Gruppo, in linea con l’obiettivo di raggiungere il 70% entro il 2030.

Investimenti in Crescita e Posizione Finanziaria Solida

Nel primo semestre, Edison ha finalizzato investimenti per 278 milioni di euro, in aumento del 33% rispetto allo stesso periodo del 2024. Questi investimenti sono stati principalmente destinati allo sviluppo delle rinnovabili in Italia, con l’apertura di cantieri per circa 500 MW di nuova capacità fotovoltaica ed eolica.

La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2025 è positiva per 142 milioni di euro, un significativo miglioramento rispetto al debito netto di 313 milioni di euro al 31 dicembre 2024. Questo risultato è frutto dei robusti flussi di cassa operativi e della dismissione di Edison Stoccaggio, che ha generato un incasso di 565 milioni di euro, oltre alla cessione di altri asset non strategici.

Outlook 2025 Confermato

In base ai solidi risultati del primo semestre, Edison conferma l’EBITDA per l’intero anno nella parte alta della forchetta inizialmente prevista, tra 1,2 e 1,4 miliardi di euro. La diversificazione industriale del Gruppo continua a dimostrare resilienza in un contesto di mercato mutevole.