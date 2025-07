A Barcellona, dall’8 al 10 luglio, si è tenuta la 12ª edizione del Global Communications Council di Generali, l’appuntamento annuale che riunisce la comunità globale dei comunicatori del Gruppo. Tre giorni intensi focalizzati su “The Excellence Factor”, il tema che ha esplorato il ruolo strategico della comunicazione nel guidare l’eccellenza, la cultura e la generazione di impatto concreto, in linea con la nuova strategia del Gruppo “Lifetime Partner 27: Driving Excellence”, lanciata a gennaio.

La Visione di Donnet e l’Impatto Globale

L’evento, che ha visto la partecipazione di circa 100 colleghi provenienti da oltre 25 paesi, è stato aperto da Simone Bemporad, Group Chief Communications & Public Affairs Officer di Generali. A seguire, l’intervento del Group CEO Philippe Donnet, che ha fatto il punto sui primi sei mesi del nuovo piano strategico triennale.

Il Council ha offerto una panoramica geopolitica con Charles Myers, fondatore di Signum Global, che ha analizzato le complessità del contesto internazionale e le tensioni geopolitiche. Un panel dedicato ha esplorato le sfide dell’informazione nell’era digitale, con discussioni su fake news, algoritmi e coinvolgimento del pubblico, a cui hanno partecipato firme autorevoli come Xavier Mas de Xaxàs (La Vanguardia), Marta Peirano, Emilio Doménech (WATIF) e Desirée García (Agencia EFE).

Sostenibilità, Clienti e Sport: Le Nuove Frontiere

Il cambiamento climatico è stato al centro dell’intervento del meteorologo Mario Picazo, che ha affrontato il tema della comunicazione del rischio climatico. Lucia Silva, Group Chief Sustainability Officer di Generali, ha evidenziato come la sostenibilità sia parte integrante della strategia e della comunicazione del Gruppo.

Non è mancato uno spazio dedicato all’eccellenza nella relazione con i clienti, priorità strategica del Gruppo. Kerem Olmez, Group Head of Brand and Digital Marketing, ha illustrato l’impegno di Generali come Partner di Vita, evidenziato nella nuova campagna globale “Here.Now.” lanciata questa primavera. Il Council si è concluso con una visita al Museo del FC Barcelona e un incontro con Ignasi Castellò, Head of Communications del club, che ha condiviso la sua esperienza nella gestione di un brand sportivo globale.

Le Dichiarazioni di Simone Bemporad

Simone Bemporad, Group Chief Communications & Public Affairs Officer di Generali, ha sottolineato il ruolo cruciale della comunicazione nel raggiungimento degli obiettivi strategici e nel generare risultati significativi: “Le convinzioni alla base della strategia del Gruppo per il triennio 2025-2027 sono radicate in tendenze secolari e cambiamenti strutturali, e sono profondamente rilevanti nel contesto che attraversiamo. Guardiamo per esempio a demografia e cambiamento climatico. Viviamo più a lungo e servono risorse adeguate a garantire una buona qualità della vita. Il settore assicurativo offre soluzioni concrete, soprattutto per la salute e l’assistenza ad una popolazione più anziana. Anche il cambiamento climatico è una realtà ed una sfida sempre più urgente. Serve ridurre le emissioni, ma anche proteggere le persone dagli eventi estremi, con prevenzione, educazione e risarcimenti adeguati. Un impatto significativo e duraturo viene inoltre da iniziative come la fondazione The Human Safety Net che, riunendo i punti di forza delle organizzazioni no profit e del settore privato in Europa, Asia e America Latina, offre sostegno a famiglie con bambini piccoli e promuove l’integrazione dei rifugiati attraverso il lavoro”.

Successivamente, Bemporad ha commentato: “Il settore assicurativo dovrà assumere un ruolo sempre più attivo, soprattutto in due ambiti chiave: educazione finanziaria e relazioni con governi e regolatori. È importante spiegare chiaramente i benefici di lungo termine che il business assicurativo può portare alle comunità, sia dal punto di vista della crescita economica sia del fondamentale ruolo di partner per il settore pubblico in alcuni ambiti chiave, come il risparmio, la previdenza, la salute. Un contributo positivo che può rafforzare fiducia e trasparenza verso il nostro settore. Una comunicazione chiara e declinata secondo tutti i nostri stakeholders è fondamentale per garantire comprensione e credibilità, e così contribuire a colmare il protection gap che ancora oggi si conferma elevato.”

Infine, Bemporad ha concluso: “«Més que un club!» è il motto della squadra del Barça ma descrive alla perfezione il team Communication and Public Affairs di Generali. Come comunicatori ricopriamo un ruolo fondamentale a supporto della strategia del Gruppo. Fiducia e collaborazione, unite a un ascolto attivo del feedback, sono le fondamenta di un team efficace e coeso, capace di generare un impatto reale e duraturo. ll Council 2025 ha confermato che la comunicazione non è solo una funzione operativa, ma un vero e proprio catalizzatore di cambiamento, forte di idee, energia e una visione condivisa per il futuro”.