Quando l’afa estiva si fa sentire e l’odore della salsedine inizia a inebriare l’aria, la mente vola immediatamente a spiagge assolate e lunghe giornate di ozio. Ma per i lavoratori in Partita Iva, questa visione idilliaca si scontra spesso con una realtà ben diversa. Un’indagine recente della tech company Fiscozen, condotta su oltre 1200 liberi professionisti, ha gettato luce sulle ferie “a metà” di una categoria per la quale la produttività è l’unico metro di successo, e il tempo libero, ahimè, un lusso non sempre concesso.

Le ferie, un desiderio spesso disatteso

Il desiderio di riposo è palpabile: ben il 77% dei liberi professionisti considera le ferie importanti, se non addirittura fondamentali. Eppure, la programmazione resta un miraggio per molti. Solo il 42% riesce a pianificare con un certo anticipo, mentre un sorprendente 58% si muove all’ultimo minuto, optando per brevi, quasi furtivi, periodi di pausa. La predilezione per l’Italia è netta: il 65% sceglie mete nostrane, con il mare come rifugio prediletto per rigenerarsi e la casa vacanza come soluzione abitativa d’elezione. Tuttavia, l’amara verità emerge quando il 53% dichiara di non riposare abbastanza giorni per affrontare l’anno al meglio delle proprie energie.

L’illusione del riposo e la catena della reperibilità

L’immaginario comune dipinge il libero professionista come un novello Ulisse, pronto a salpare per lunghe e frequenti avventure di riposo. L’indagine di Fiscozen svela una realtà ben più pragmatica. Un notevole 34% dedica meno di 15 giorni alle vacanze nell’arco di dodici mesi, mentre il 49% si ritaglia tra i 15 e i 30 giorni. Solamente un esiguo 17% osa superare la soglia dei 30 giorni. Ma il vero nodo cruciale non è solo la quantità, bensì la qualità del riposo. Solo un misero 19% riesce a staccare completamente dal lavoro durante le vacanze; il restante 81% resta ancorato a email e telefono, mantenendo una costante reperibilità o, peggio, continuando a lavorare, seppur a ritmo ridotto. E la comunicazione? Un professionista su quattro preferisce non annunciare il periodo di vacanza, forse per timore di perdere opportunità. Curiosamente, nel 55% dei casi i clienti rispettano il sacro periodo di pausa, ma la quasi metà restante, anche se informata, non esita a contattare, facendo leva su “urgenze” o “condizioni eccezionali”.

La riflessione amara: un costo invisibile del lavoro autonomo

“Quando hai una tua attività è difficile non pensarci, anche in vacanza. È parte di te e della tua identità. Non mi sorprende che l’86% dei lavoratori in Partita Iva non include nei preventivi una cifra destinata a coprire i giorni di pausa, come invece avviene per i lavoratori dipendenti. Ma prima o poi tutti i liberi professionisti si trovano a fare i conti con le conseguenze, economiche e mentali, di non aver organizzato il proprio tempo in modo sostenibile. Alla fine è una questione di stile di vita: puoi scegliere quello che preferisci, ma non puoi ignorare l’impatto che ha sul tuo lavoro” — ha commentato Enrico Mattiazzi, CEO e co-founder di Fiscozen.