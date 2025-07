Donald Trump incassa un altro successo nella sua politica commerciale aggressiva, annunciando un “accordo commerciale imponente” con il Giappone. L’intesa, che il presidente americano rivendica come un ennesimo trofeo, prevede l’apertura del mercato giapponese ad auto, camion, riso e prodotti agricoli americani, mentre Tokyo promette investimenti per 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti.

Giappone, un dazio del 15% invece del 25%

In cambio di questa apertura, le esportazioni giapponesi subiranno un dazio “solo” del 15%, anziché il temuto 25% che aveva agitato i mercati nei mesi scorsi. L’accordo, di cui mancano ancora i dettagli ufficiali, dovrebbe anche congelare l’aumento dei dazi sulle auto giapponesi, fissandoli al 15% e scongiurando il balzello del 25% che aveva preoccupato le case automobilistiche nipponiche da aprile.

A Tokyo, il primo ministro Shigeru Ishiba si è limitato a confermare l’arrivo di un primo report dal negoziatore Ryosei Akazawa, che su X ha celebrato con un laconico ma efficace: “Missione compiuta”. Trump, con la sua solita enfasi, ha cantato vittoria: “Riuscite a immaginare Biden a negoziare questo? Saremmo stati derubati come sempre”.

Canada, la resa dei conti si avvicina

Mentre il Giappone si “inchina” alla pressione americana, la situazione resta tesa con il Canada. Mancano pochi giorni alla scadenza del 1° agosto, data in cui scatteranno i dazi del 35% sulle esportazioni canadesi, a meno di un’intesa. Il primo ministro canadese Mark Carney non sembra ottimista, dichiarando dopo una riunione d’emergenza: “Non firmeremo un accordo a tutti i costi”.

Il Canada sperava in una proroga, dopo che in primavera Trump aveva già imposto balzelli fino al 50% su acciaio e alluminio e un salasso del 25% sulle auto (escluse le componenti prodotte negli Stati Uniti). Ottawa ha scelto di non cedere alle minacce, seguendo l’esempio della Cina.

Nel frattempo, Trump prosegue la sua offensiva su più fronti: bozze d’accordo con Regno Unito, Vietnam, Filippine e Indonesia, una tregua (precaria) con la Cina, e nuovi negoziati in vista con l’Unione Europea, anch’essa minacciata da dazi in arrivo dal 1° agosto. Il suo piano resta immutato: mettere pressione per ottenere concessioni sotto la minaccia di tariffe e poi rivendicare la vittoria.