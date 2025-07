Thales chiude il primo semestre 2025 con risultati finanziari solidi, nonostante un lieve calo degli ordini. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi ieri, ha esaminato i conti che evidenziano una crescita significativa dei ricavi e dell’EBIT, trainata in particolare dai settori Avionica e Difesa.

Ordini in lieve flessione ma portafoglio solido

Gli ordini acquisiti nel primo semestre 2025 si attestano a 10.352 milioni di euro, segnando un calo del -4% rispetto allo stesso periodo del 2024. Questa diminuzione è attribuibile a una base di confronto elevata nel primo semestre 2024, che includeva tre contratti superiori a 500 milioni di euro, contro un solo contratto di tale entità nel 2025 (la fornitura di 26 Rafale Marine all’India, per un valore unitario superiore a 1 miliardo di euro). Nonostante la flessione, il portafoglio ordini consolidato al 30 giugno 2025 raggiunge i 50 miliardi di euro, in aumento del 7% rispetto al primo semestre 2024, garantendo visibilità per i prossimi anni. Il Gruppo prevede l’acquisizione del contratto Air Defence con il Regno Unito per 1,16 miliardi di sterline nella seconda metà dell’anno, con effetto da luglio 2025.

Nel dettaglio, gli ordini per il segmento Difesa sono stati pari a 5.751 milioni di euro (-6%), mentre l’Aerospazio ha registrato 2.658 milioni di euro (-1%). Il settore Cyber & Digital ha visto ordini per 1.897 milioni di euro (-2%). Da segnalare 10 ordini di grandi dimensioni (superiori a 100 milioni di euro) per un totale di 2.874 milioni di euro, che includono, oltre ai Rafale Marine per l’India, anche contratti per satelliti con Space Norway e SKY Perfect JSAT, lo sviluppo del lander lunare Argonaut con l’ESA e la fornitura di munizioni e sistemi di combattimento.

Ricavi in forte crescita, trainati da Avionica e Difesa

I ricavi del primo semestre 2025 sono stati pari a 10.265 milioni di euro, in crescita dell’8,1% rispetto ai 9.493 milioni di euro del primo semestre 2024, sia a variazione complessiva che a parità di perimetro e cambi. Questa solida performance è stata spinta in particolare dall’Avionica (+5,8% a cambi costanti) e dalla Difesa (+12,7% a cambi costanti). Il segmento Cyber & Digital ha registrato una flessione del -1,9% a cambi costanti, a causa di una debolezza nei business cyber, parzialmente compensata dalla stabilità delle attività digitali.

Margine EBIT in significativo aumento e cash flow positivo

L’EBIT (utile prima degli interessi e delle imposte) del Gruppo si attesta a 1.248 milioni di euro, in aumento del 13,9% rispetto ai 1.096 milioni di euro del primo semestre 2024. L’incidenza dell’EBIT sui ricavi ha raggiunto il 12,2%, un incremento significativo rispetto all’11,5% del primo semestre 2024.

L’utile netto rettificato del Gruppo è di 877 milioni di euro, in crescita dell’1% rispetto all’anno precedente. Escludendo un contributo aggiuntivo di 60 milioni relativo alla riduzione delle imposte sulle società in Francia, l’utile netto rettificato è aumentato dell’8%. L’utile netto delle continuing operations di pertinenza del Gruppo è pari a 664 milioni di euro, in aumento rispetto ai 625 milioni di euro del primo semestre 2024.

Il cash flow è risultato positivo per 499 milioni di euro, un notevole miglioramento rispetto ai -85 milioni di euro del primo semestre 2024. Questo forte aumento è dovuto a un significativo miglioramento del fabbisogno di capitale circolante, grazie a pagamenti soddisfacenti dai clienti e alle azioni di ottimizzazione delle scorte. L’indebitamento finanziario netto si è attestato a 3.427 milioni di euro al 30 giugno 2025.

Dichiarazioni del Presidente e Amministratore Delegato

Patrice Caine, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato, ha commentato i risultati: “Il primo semestre del 2025 conferma la forte crescita di Thales sin dall’inizio dell’anno, con un aumento significativo dei nostri indicatori finanziari. Incremento dei ricavi spinti dalla solidità dei settori Difesa e Avionica, che beneficiano dei continui aumenti della capacità produttiva. Questa performance ci consente di alzare l’obiettivo annuale di crescita organica dei ricavi. Anche il volume degli ordini continua a registrare un solido dinamismo, in un contesto favorevole per la stragrande maggioranza delle nostre attività. Supererà nuovamente i ricavi nel 2025, offrendo una visibilità eccezionale per i prossimi anni. Anche il margine EBIT rettificato è migliorato in modo significativo, dimostrando la validità della strategia del Gruppo basata su innovazione dirompente, eccellenza operativa e un rapporto di fiducia con i nostri clienti. Continuiamo inoltre a investire nella ricerca e nell’espansione delle nostre capacità industriali, per affrontare le grandi sfide di un mondo in rapida evoluzione. Questo solido primo semestre è soprattutto il frutto dell’impegno e della professionalità degli 83.000 dipendenti di Thales, ai quali va il mio più vivo ringraziamento. Grazie a loro, entriamo nella seconda metà dell’anno con un obiettivo di crescita dei ricavi rivisto al rialzo”.