Telepass, nella foto l’a. d. Luca Luciani, accelera sulla mobilità integrata e lancia il nuovo dispositivo Grab & Go, un’innovativa soluzione di telepedaggio pay-per-use che promette di rivoluzionare l’accesso ai servizi per gli automobilisti. Per garantire una diffusione capillare in Europa, Telepass ha siglato un accordo strategico con Cellularline S.p.A., leader europeo negli accessori per smartphone, e My World S.r.l., esperta nel settore tecnologia e telecomunicazioni.

Telepass Grab & Go: la rivoluzione “a scaffale” del pedaggio

Il nuovo Telepass Grab & Go è pensato per la massima flessibilità: si acquista direttamente a scaffale e non prevede alcun abbonamento fisso. Il costo? Solo un euro al giorno nei giorni di effettivo utilizzo del telepedaggio e un euro al giorno per l’utilizzo degli altri servizi. Se il dispositivo non viene usato, non ci sono costi. L’attivazione è immediata, in pochi secondi, tramite l’App Telepass grazie alla tecnologia NFC, rendendo l’esperienza utente estremamente semplice e intuitiva.

Cellularline: il braccio distributivo per una diffusione capillare

L’accordo con Cellularline rappresenta un pilastro fondamentale per la strategia di Telepass. Cellularline supporterà la distribuzione del Grab & Go in Europa, con un focus particolare sull’Italia, dove mira a raggiungere oltre 1.000 punti vendita fisici. Questi includeranno la GDO (Grande Distribuzione Organizzata), l’elettronica di consumo, il travel retail e l’accessoristica moto, assicurando una presenza capillare sul territorio nazionale. La società emiliana metterà a disposizione la sua comprovata expertise nel trade marketing e le consolidate relazioni multicanale con i principali retailer, garantendo una gestione logistica altamente strutturata.