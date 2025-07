Società Gasdotti Italia (SGI), primario operatore indipendente nel trasporto di gas in Italia, ha annunciato il successo di un’operazione di rifinanziamento da 775 milioni di euro. L’operazione è finalizzata a sostenere l’ambizioso piano di crescita della società e a rafforzare la sua posizione finanziaria.

Obiettivi e Destinazione dei Fondi

Il rifinanziamento sostituirà le attuali linee bancarie e finanzierà una serie di nuovi programmi di investimento chiave. Tra questi spiccano il rifacimento di alcuni gasdotti per aumentarne la sicurezza e l’efficienza operativa, l’ampliamento della rete di trasporto SGI per favorire la connessione di nuovi impianti di biometano e la trasformazione digitale delle infrastrutture e degli asset aziendali.

Struttura dell’Operazione

L’operazione di finanziamento è articolata su due diverse scadenze e comprende:

Un term loan bancario da 245 milioni di euro con scadenza a 5 anni.

con scadenza a 5 anni. Una linea capex da 335 milioni di euro .

. Una linea RCF da 20 milioni di euro .

. L’emissione di due tranche istituzionali con scadenza a 7 anni per un totale di 175 milioni di euro.

Questa struttura del capitale equilibrata, con scadenze diversificate, permetterà a SGI di finanziare il piano di investimento dei prossimi cinque anni mantenendo un’adeguata riserva di liquidità, prolungare il profilo di scadenza del debito e garantire maggiore flessibilità finanziaria per ulteriori iniziative di sviluppo.

Il Pool di Finanziatori

L’operazione è stata strutturata con il supporto di Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking in qualità di advisor finanziario e di Latham & Watkins come advisor legale. Il rifinanziamento ha visto la partecipazione di un ampio pool di 12 banche internazionali, tra cui: Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking, BNP Paribas, Crédit Agricole, BBVA, UniCredit, Bank of China, ICBC, ING Bank N.V. – Milan Branch, CIBC, Mediobanca, BPER e Banco BPM. A queste si aggiungono due investitori istituzionali di rilievo: Barings e Aviva Investors.

Le Dichiarazioni dei Vertici SGI

Roberto Loiola, nella foto, CEO di SGI, ha aggiunto: «Questo rifinanziamento non è solo un’operazione finanziaria, ma un abilitatore strategico dell’impegno di SGI per la crescita e la transizione energetica. Ci consente di investire in nuove infrastrutture per i gas rinnovabili e accelerare la digitalizzazione della nostra rete, in pieno allineamento con la nostra missione di garantire un sistema energetico più sicuro, efficiente e sostenibile per l’Italia. Con queste solide basi finanziarie, siamo in grado di guidare l’evoluzione del settore gas italiano, abbracciando l’innovazione, migliorando la resilienza e sostenendo gli obiettivi di decarbonizzazione del Paese».

Anne Petrarque, CFO di SGI, ha commentato: «Siamo estremamente soddisfatti della chiusura di questa operazione, che non sarebbe stata possibile senza il forte supporto del nostro Consiglio di Amministrazione. Questo traguardo conferma la solidità della strategia finanziaria di SGI e ci posiziona per una crescita continua in linea con la nostra visione di lungo termine. Il rifinanziamento aumenta la nostra flessibilità finanziaria, garantisce certezza di finanziamento a lungo termine e sostiene l’attuazione dei nostri piani di investimento, coerenti con il nostro impegno per un’infrastruttura energetica solida e sostenibile».