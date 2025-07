Retelit sta facendo significativi passi avanti nel potenziamento della propria rete attraverso investimenti nelle connessioni radio Fwa, acquisendo l’operatore nazionale MavianMax. “Questa acquisizione fortifica ulteriormente la nostra leadership nel mercato B2B, aggiungendo nuove infrastrutture e competenze”, ha dichiarato Jorge Álvarez, amministratore delegato di Retelit, in una nota.

“È un investimento strategico che consolida la nostra presenza sul territorio e rafforza la nostra missione di accelerare la trasformazione digitale del Paese”, ha aggiunto.

MavianMax, fondata nel 2013 da Pier Luigi Guerra, possiede una rete composta da oltre 500 punti di accesso in tecnologia Fibra-Radio (FR) distribuiti su tutto il territorio nazionale. Retelit, d’altro canto, è specializzata nella realizzazione di reti private aziendali in tutta Italia.

Per Guerra, che continuerà a essere coinvolto nella gestione aziendale, si tratta di una sorta di ‘ritorno al futuro’, poiché il suo profilo, come evidenziato su Linkedin, sottolinea che è stato uno dei co-fondatori di una delle società (eVia) da cui è poi emersa Retelit.

Guerra ha lavorato in Retelit fino al 2003, inizialmente come chief technology officer e successivamente come chief operating officer, contribuendo in modo significativo all’ingresso della società in Borsa nel 2000.