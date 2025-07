Nel carcere di Secondigliano a Napoli, è in programma l’inizio della coltivazione di piantine di caffè in un’area appositamente dedicata. Questa iniziativa fa parte di un progetto globale volto al reinserimento dei detenuti attraverso attività formative e di qualificazione, con l’obiettivo di creare ruoli professionali come quello del barista. Ne ha parlato il presidente di Kimbo spa, Mario Rubino, durante un incontro con l’imprenditore e scrittore Oscar Farinetti, in visita alla sua azienda di Melito, a pochi passi dall’Istituto penitenziario partenopeo.

Rubino ha sottolineato l’importanza di questo progetto, realizzato in collaborazione con la Facoltà di Agraria dell’Università Federico II, evidenziando che l’iniziativa mira a rinforzare il legame sociale e territoriale dell’azienda: “Credo sia necessario offrire da parte nostra un contributo importante a chi è in difficoltà.”

Il presidente di Kimbo spa ha aggiunto che il progetto rientra nelle numerose iniziative promosse negli anni dall’azienda: “Puntiamo anche a creare delle ‘officine di manutenzione’ all’interno del carcere, per riparare le macchine del caffè da restituire ai bar. Si tratta quindi di lavorare sulla formazione professionale.” Questa attività sociale si distingue nel carcere di Secondigliano con il progetto ‘Chicco di speranza’, ma include anche l’iniziativa ‘Fatto a Scampia’, incentrata sulla produzione di borse e abiti in juta.

“Vogliamo fare di più – afferma Rubino – e per questo stiamo pensando non solo di segnalare ai vari esercizi commerciali le persone qualificate, ma anche di creare una sorta di ‘guida’ per le aziende, affinché possano beneficiare più facilmente degli sgravi fiscali disponibili.”

Rubino racconta anche delle origini della sua azienda: “Mio padre Elio e i miei due zii Francesco e Gerardo hanno iniziato con un piccolo bar e una torrefazione nel Rione Sanità, chiedendo a ogni cliente come fosse il loro caffè. Oggi gestiamo 35 milioni di chili di caffè crudo all’anno e produciamo 25 milioni di chili di caffè tostato, con una quota di mercato del 9% in Italia, sempre mantenendo alto il nostro standard di qualità. Offriamo anche formazione ai baristi attraverso il nostro Training Center e promuoviamo la ‘cultura del caffè’ anche tra i consumatori.”

Secondo Rubino, “la realtà della nostra zona richiede un confronto quotidiano con le diverse sfaccettature dell’essere umano. Credo che un imprenditore orientato esclusivamente al profitto non sia utile a nessuno, e nemmeno a se stesso.”