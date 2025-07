Magliano in Toscana e i suoi borghi di Montiano e Pereta sono i protagonisti di “Di terra e di spirito“, il nuovo fotolibro di Federico Strinati. Un’opera che, come un “racconto visivo, gesto d’amore e invito alla contemplazione”, celebra la bellezza autentica della Maremma tra paesaggio, memoria e identità. Presentato in anteprima il 21 giugno 2025 nell’ambito di Magliano Contemporanea, il volume è già un punto di riferimento per la valorizzazione artistica e culturale del territorio.

Uno sguardo profondo sull’anima della Maremma

Con circa novanta scatti realizzati sul campo, Strinati crea un vero e proprio “atlante emozionale e contemplativo” che esalta il valore della territorialità come patrimonio visivo e culturale. Magliano, con le sue poderose mura senesi e i vicoli intagliati nel tempo, si rivela non solo come luogo geografico, ma come “stato dell’anima”. Le immagini di Strinati, esperto in cultura e fotografia architettonico-paesaggistica, vanno oltre la semplice documentazione: sono “gesti di rispetto, carezze lente, dialoghi silenziosi con la materia e la luce”, trasformando ogni scatto in un invito a rallentare e a riconoscere la bellezza discreta che questa terra custodisce.

Tamara Fattorini, vicesindaco di Magliano, ha sottolineato l’importanza di tali iniziative: «Siamo convinti che l’arte sia uno strumento fondamentale per valorizzare il nostro territorio, e quando ci è stata proposta l’idea di un libro fotografico su Magliano e di una rassegna dedicata all’arte contemporanea, abbiamo accolto il progetto con entusiasmo. Crediamo che iniziative come queste aiutino a raccontare l’anima autentica della nostra terra, fatta di storia, paesaggi, silenzi e bellezza diffusa, con un linguaggio universale capace di arrivare a tutti».

Bellezza e storia, un connubio senza tempo

“Di terra e di spirito” non si limita alla bellezza paesaggistica, ma scava anche nel sedimento storico del territorio. Tra mura medievali, sentieri di ronda e architetture religiose come la Chiesa della Santissima Annunziata – che custodisce affreschi rari e preziosi – il volume narra una Maremma in cui la natura e l’architettura si fondono in un racconto coerente e armonico. La “lentezza” dello sguardo fotografico di Strinati si sposa con la “lentezza reale” del paesaggio, creando un’armonia autentica e un’esperienza immersiva di contemplazione e appartenenza.

Questa pubblicazione si inserisce a pieno titolo nel percorso inaugurato dalla rassegna Magliano Contemporanea, di cui diventa un tassello fondamentale. Non è solo un libro da collezionare, ma un atto culturale che mira a “valorizzare la Maremma come territorio di pensiero, bellezza e spiritualità.”

Maria Grazia Londrino, curatrice del progetto, ha commentato durante la presentazione: «Federico ha saputo cogliere l’anima silenziosa, vibrante e autentica di Magliano. Le sue immagini raccontano molto più di un luogo: sono frammenti d’amore per la terra, sono carezze di luce, sono sguardi posati con rispetto su pietre antiche, vicoli sospesi, chiese cariche di memoria, ulivi che parlano col vento…». Londrino ha evidenziato come il volume sia un “gesto di cura verso il territorio” e una narrazione che unisce arte e identità locale.

L’opera di Strinati, affiancandosi all’Amministrazione Comunale, ambisce a fare di Magliano un centro vitale per un turismo culturale consapevole, che coniuga storia e paesaggio, contemplazione e riscoperta. “Di terra e di spirito” si propone come un manifesto visivo per un futuro che valorizza il passato, rendendolo vivo e partecipato. Il fotolibro è disponibile presso i punti informativi del Comune e sarà distribuito anche in occasione dei prossimi appuntamenti di Magliano Contemporanea, che proseguirà fino al 6 settembre 2025.