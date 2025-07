Modena è stata ufficialmente eletta Capitale Italiana del Volontariato 2026. L’annuncio, frutto del bando annuale promosso da Csvnet in partenariato con Forum Terzo Settore, Caritas Italiana e in collaborazione con ANCI, segna un riconoscimento importante per la città emiliana e il suo ricco tessuto associativo. Il 2026, proclamato dalle Nazioni Unite “anno internazionale dei volontari per lo sviluppo sostenibile”, offrirà una visibilità senza precedenti al lavoro del terzo settore modenese sui temi della sostenibilità.

Un riconoscimento per una rete solida e innovativa

A Modena e provincia operano oltre 1700 associazioni che promuovono la cultura della solidarietà e sviluppano progettualità capaci di generare innovazione sociale a livello locale e non solo. Un dato significativo sottolineato da Csvnet, che evidenzia la densità e l’attivismo del volontariato sul territorio. Sono 1.541 gli enti del terzo settore iscritti al Runts nella provincia di Modena (circa il 14% del totale regionale), con 542 nel solo comune capoluogo, una proporzione che equivale a un ente ogni 461 abitanti. Si stimano circa 65mila persone impegnate in attività di volontariato continuativa.

Chiara Tommasini, presidente di Csvnet, ha rimarcato l’importanza di questa nomina: “Con la proclamazione di Modena, la capitale italiana del volontariato entra in una nuova tappa del suo cammino, rafforzando il suo ruolo di strumento collettivo per raccontare e valorizzare l’impatto del volontariato nelle comunità”. Ha aggiunto: “Modena raccoglie il testimone da Palermo, attuale capitale in carica, con una proposta forte e inclusiva che guarda al 2026 un anno importante per il volontariato mondiale. Un’occasione preziosa anche per tutto il sistema dei Centri di servizio, che con questa iniziativa promuove una narrazione plurale, radicata e innovativa del volontariato italiano”.

Un anno di eventi e opportunità per la comunità

Per Alberto Caldana, presidente del Centro di servizio per il volontariato Terre Estensi di Modena, si tratta di “un’opportunità importante per dare rilievo a tutte le attività sociali e solidali della nostra città e per affrontare i temi principali che oggi investono il mondo del volontariato, come l’amministrazione condivisa nel rapporto con gli enti pubblici, il volontariato giovanile, il rapporto con il mondo imprenditoriale sempre più attento ai temi della solidarietà e del welfare”. Sarà un’occasione per sostenere anche il volontariato dell’Appennino modenese, che gioca un ruolo fondamentale per le comunità più decentrate. “Il 2026 sarà per tutti noi un anno intenso di iniziative, dibattiti e momenti culturali che proporremo a tutta la città, volontari e non, nella speranza che crescano la cittadinanza attiva e la solidarietà sociale”. Caldana ha inoltre ringraziato il sindaco Massimo Mezzetti e l’arcivescovo Erio Castellucci per il loro sostegno.

Ruggero Cavani, portavoce del Forum Terzo Settore della provincia di Modena, ha concluso: “Riteniamo sia un grande riconoscimento per tutte quelle realtà che in questi anni hanno svolto un importante servizio per la comunità, negli ambiti più diversi. Sarà l’occasione perfetta per fare conoscere ancora di più queste realtà alla cittadinanza e aprire nuovi percorsi attenti ai bisogni e alle necessità della società di oggi”.

Il volontariato modenese, attivo in tutti gli ambiti e per ogni fascia d’età – dai giovani agli anziani, dalla salute all’ambiente, dalla cultura alla cooperazione internazionale – contribuisce quotidianamente a garantire il welfare territoriale. Il motto cittadino, “Avia Pervia” (“rendere accessibile l’inaccessibile”), si sposa perfettamente con la funzione del volontariato: connettere mondi e modi di vivere, creando legami e ponti tra persone e sistemi attraverso l’impegno in prima persona. Palermo passerà idealmente il testimone a Modena il prossimo 5 dicembre 2025, nella Giornata internazionale del volontariato.