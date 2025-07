Un’indagine di Intesa Sanpaolo e Centro Einaudi svela un’Italia che torna a stringere la cinghia, con il 58% degli intervistati che si dichiara risparmiatore, il valore più alto degli ultimi vent’anni. Un dato che, come una vecchia melodia riscoperta, risuona con forza dopo il minimo del 2014, quando solo il 39% metteva via denaro. La fotografia scattata dall’Indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2025 è nitida: un popolo più cauto, preoccupato per il domani e con un occhio di riguardo per le nuove generazioni.

Il Risparmio, un Faro nella Nebbia

Il risparmio non è più solo una rete di sicurezza per gli imprevisti futuri – ruolo che ricopre per il 36% degli intervistati. Accanto a questa prudenza quasi atavica, emerge una nuova stirpe di “risparmiatori intenzionali”, il 38% del totale, che pianifica con chirurgica precisione obiettivi come la casa, i figli e la pensione. Emerge un divario di genere, con gli uomini (61%) più propensi al risparmio rispetto alle donne (57%), e una chiara correlazione con il titolo di studio: chi ha una laurea dichiara una piena indipendenza finanziaria in oltre il 90% dei casi, contro una media campionaria dell’84,2%. “Gli italiani sono sempre più attenti al risparmio per affrontare gli imprevisti futuri, preoccupati per la terza età ma pronti ad aiutare economicamente le nuove generazioni, disponibili ad investire nel mattone e molto meno negli strumenti finanziari,” si legge nel rapporto.

Casa Dolce Casa e la Pensione che Inquieta

Il mattone si conferma il grande amore degli italiani. Quasi l’80% degli intervistati vive in abitazioni di proprietà. Un legame indissolubile che non si spegne con l’età: oltre il 7% degli over 60 ha intenzioni o ambizioni di acquisto nei prossimi anni. E c’è di più: “Ben il 22% degli acquisti effettivi degli over-55 riguarda alloggi per i figli.” Intanto, la preoccupazione per la pensione cresce, trasformandosi in una “preoccupazione generazionale”. Sebbene la percentuale di chi ha sottoscritto una forma pensionistica complementare sia salita al 24,5%, raddoppiando in 15 anni, resta ancora una minoranza. Scarsa, quasi un soffio, la diffusione delle polizze Long Term Care e sanitarie: solo il 17,9% degli intervistati è protetto da un’assicurazione per le spese mediche.

Obbligazioni al Centro, Azioni ai Margini

Sul fronte degli investimenti, la prudenza la fa ancora da padrone. Le obbligazioni restano lo strumento preferito, possedute da un quinto dei risparmiatori italiani del campione. Di questi, il 44% ha operato nell’ultimo anno, con un rapporto di 2 a 1 tra chi ha acquistato e chi ha venduto. Le azioni, invece, restano figure quasi evanescenti nel panorama finanziario italiano: solo il 4,6% degli intervistati ha operato in Borsa negli ultimi dodici mesi. La sicurezza è il faro che guida le scelte, anche se per la prima volta scende sotto il 50%, attestandosi al 47%. E questa cautela, ammette il rapporto, è anche figlia di un’alfabetizzazione finanziaria non elevata: “solo 4 soggetti su 10 ritengono sufficiente il proprio livello di competenza.”

La Silver Age: Custodi del Welfare Familiare

Il Focus sulla Silver Age (60-85 anni) dipinge un quadro sorprendente: i “silver” non sono passeggeri passivi, ma “agenti economici attivi”. Il risparmio precauzionale rimane dominante tra gli ultraottantenni, spesso legato alle incertezze sanitarie. Ma sono soprattutto i “motori del welfare familiare”, un pilastro economico e affettivo per figli e nipoti. Il 70% ritiene che “bisogna lasciare almeno la casa ai figli” e circa la metà considera “l’eredità sia un dovere morale.” E poi c’è il lavoro retribuito, una presenza non trascurabile: il 59,7% degli uomini e il 44,4% delle donne nella fascia 61-70 continua a svolgere attività lavorative, percentuali che, seppur in calo, resistono anche nelle età più avanzate. “Quando proiettano le proprie aspettative sui prossimi 12-18 mesi, i silver mantengono un ottimismo temperato,” si legge nella ricerca, un segnale che la capacità di continuare a risparmiare non è solo sicurezza personale, ma un dovere morale verso le generazioni future.