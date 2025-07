In Italia, alla fine del 2024, il numero dei conti correnti di famiglie e imprese ha superato i 48 milioni (per la precisione, 48.110.106), evidenziando un aumento di 5,6 milioni rispetto al 2019. Questa crescita, pari al 13,2% in cinque anni, è attribuita a un incremento strutturale nell’uso degli strumenti bancari sia da parte dei cittadini che del tessuto produttivo italiano.

Analizzando la distribuzione territoriale, si osserva che la crescita ha coinvolto tutte le macro-aree del Paese. Il Nord Ovest si conferma la prima area per numero di conti, con 18,29 milioni nel 2024, registrando un incremento del +19,2% rispetto al 2019. Il Nord Est conta 10,42 milioni di conti, con una crescita del +10,9%; il Centro ha raggiunto i 9,99 milioni (+8,4%); il Sud ha visto 6,30 milioni di conti (+9,5%); mentre le isole chiudono con 3,11 milioni, in aumento dell’11,5%.

Nel 2024, la classifica delle prime 30 città italiane per numero di conti correnti intestati a famiglie e imprese conferma il predominio delle grandi aree metropolitane e dei principali centri economici del paese.

In cima alla graduatoria si colloca Milano, con 8.171.863 conti, pari al 17% del totale nazionale. Segue Roma, con 4.387.201 conti e una quota del 9,1%, evidenziando l’importanza della Capitale. Al terzo posto si trova Torino con 1.809.859 conti (3,8%), seguita da Napoli con 1.357.789 (2,8%). Completa la top ten Brescia (1.050.476), Bergamo (853.491), Firenze (855.054), Bologna (902.801), Palermo (546.722) e Bari (702.148), tutte città che combinano una forte presenza industriale, commerciale o amministrativa con una popolazione residente significativa.

È interessante notare che numerose città di medie dimensioni occupano posizioni elevate, come Monza e la Brianza (648.893), Catania (481.187), Genova (656.065) e Salerno (512.891). Alcuni centri universitari o con una forte vocazione manifatturiera, come Padova, Verona, Modena e Parma, si trovano anch’essi nella parte alta della classifica. Infine, città del Mezzogiorno come Lecce, Caserta, Reggio Calabria, Cosenza, Taranto, Cagliari e Pescara dimostrano come la diffusione del conto corrente sia ormai capillare anche nel Sud, sebbene con numeri inferiori rispetto al Nord, ma in costante crescita.