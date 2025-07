Un grido d’allarme contro la crescente dipendenza dai cibi ultra-formulati e un appello a rafforzare il legame indissolubile tra buona alimentazione e salute: è questo il cuore del messaggio di “Cibi Falsi“, il nuovo libro edito da Newton Compton Editori. Scritto da Riccardo Fargione e Stefania Ruggieri, il volume sarà presentato giovedì 24 luglio alle 12 nell’Aula Brasca del Policlinico Gemelli di Roma, in un evento che riunirà esperti di primissimo piano del mondo medico, accademico e agricolo.

“Cibi Falsi”: un monito per la salute pubblica

Il libro si propone di analizzare i rischi connessi al consumo eccessivo di alimenti altamente processati, evidenziando come la loro ubiquità rappresenti una minaccia costante per la salute pubblica. Gli autori, Fargione e Ruggieri, intendono sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’urgenza di investire in una cultura alimentare sana, basata su principi di prevenzione e benessere.

Un parterre d’eccezione al Policlinico Gemelli

L’evento di presentazione, organizzato congiuntamente da Fondazione Policlinico Gemelli, Fondazione Aletheia e Università Cattolica del Sacro Cuore, vedrà la partecipazione di figure di spicco che testimoniano l’importanza del tema. Oltre agli autori, interverranno:

Antonio Gasbarrini , direttore scientifico della Fondazione Policlinico Gemelli

, direttore scientifico della Fondazione Policlinico Gemelli Daniele Franco , presidente della Fondazione Policlinico Gemelli

, presidente della Fondazione Policlinico Gemelli Stefano Lucchini , nella foto, presidente della Fondazione Aletheia

, nella foto, presidente della Fondazione Aletheia Vincenzo Gesmundo , segretario generale di Coldiretti

, segretario generale di Coldiretti Felice Adinolfi , docente di economia agraria all’Università di Bologna

, docente di economia agraria all’Università di Bologna Andrea Rocchi , presidente del Crea

, presidente del Crea Cristina Mele, direttore UOC Nutrizione Clinica Fondazione Policlinico Gemelli

La presenza di tali personalità sottolinea la trasversalità del problema e l’impegno di diversi settori, dalla sanità all’agricoltura, dalla ricerca all’economia, nel contrastare questa deriva alimentare e promuovere scelte più consapevoli. L’incontro al Gemelli sarà un’occasione per approfondire le tematiche del libro e delineare strategie concrete per un futuro alimentare più sano.